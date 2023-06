Hombres de negro, gestoras y dimisiones, el desastre de Vox en Santa Cruz de Tenerife

Vox no ha conseguido proclamar una lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife para las elecciones del 23 de julio, desde donde consiguió un escaño en los comicios de 2019. “No sabemos a qué obedece o a quien beneficia (...) cuando tengamos más información lo comunicaremos y daremos cuenta de lo que ha ocurrido”, ha asegurado el propio candidato a encabezar la plancha, Alejandro Gómez. Sin embargo, todo apunta a diferencias internas por el orden de la lista que derivaron en la renuncia conjunta de los candidatos que acompañaban a Gómez, cuando quedaban pocas horas para cerrar el plazo que ofrece la Junta Electoral provincial para proclamarlas. Las discrepancias, las dimisiones o las asignaciones a dedo con cambios de última hora han sido prácticamente una constante en la ramificación provincial del partido de ultraderecha.

Vox no presenta lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife tras la dimisión de varios de sus candidatos

Aunque no ha ofrecido explicaciones, el partido ha tomado medidas: ha disuelto el Comité Ejecutivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife y ha creado una gestora con Gómez al frente. Contra “los miembros que han abandonado la candidatura” ha anunciado acciones penales e intentará recurrir ante la Junta Electoral con la mínima esperanza de poder presentar una lista alternativa. “Los servicios jurídicos de Vox están preparando la actuación que corresponda”, se limitó a decir Gómez.

Al cabeza de lista lo acampañaban como números 2 y 3 al Congreso Manuel Molina, ya ex presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Santa Cruz de Tenerife, y Salvador Miguel Lucena, ex primer vocal. Fuentes cercanas a la formación que han preferido mantenerse en el anonimato han aludido a sus ambiciones y a la mala relación existente de ambos respecto al número 1, cuya candidatura fue impuesta de manera sorpresiva el pasado 22 de junio como motivos de sus renuncias.

Precisamente, Gómez fue el primer responsable de la formación en la provincia occidental, que comenzó su andadura alrededor de mayo de 2019. Aunque parecía que sería el candidato al Congreso por Santa Cruz de Tenerife para las elecciones de noviembre de 2019, el partido decidió designar a Rubén Darío como número 1, un capitán de la Marina Mercante, con un doctorado y siete libros, pero hasta entonces totalmente desconocido en el partido provincial.

Poco después de los comicios, tras lograr el escaño por Santa Cruz de Tenerife, en enero de 2021 los denominados hombres de negro de Javier Ortega Smith desembarcaron en Canarias para que el entonces presidente provincial de Santa Cruz de Tenerife dimitiera de su cargo. Tomás Fernández, entonces vicesecretario nacional de Organización; Marcos Cruz, ex director territorial, y Jaime González Canomanuel, ex coordinador de Canarias y Baleares, fueron los encargados de la misión enmarcada en el proceso de primarias de Vox.

A partir de ese momento, según las fuentes consultadas, el partido se convierte en “una ruleta rusa” de nombres en la que se desata la lucha por alcanzar el poder provincial. De la mano del coordinador de Canarias y Baleares, Jaime González Canomanuel, que se presentaba como hombre de confianza de Ortega-Smith en el Archipiélago, se crea la gestora provincial, con Almudena Viota al frente. Apenas duró unos meses en el cargo, acusada de ser muy autoritaria. Le sucedió en la gestora Manuel Concepción, en cuyo organigrama también estaba integrado Manuel Molina.

Durante su gestión, el partido se vio envuelto en la polémica por un dinero recaudado en el acto Viva 21, celebrado los días 8 y 9 de octubre de 2021 en Madrid y que supuestamente estaba destinado para los afectados por el volcán. El partido emitió un comunicado el 17 de noviembre en el que aseguraba que se habían transferido 3.200 euros a la Parroquia de San Pío X de Todoque de La Palma. Pero poco después, también se invitaría a dejar sus cargos a los máximos responsables del partido de la provincia: Concepción dejó de ser presidente provincial de Vox y Canomanuel abandonó el puesto de coordinador de Canarias y Baleares, un cargo que nunca ha vuelto a ser cubierto.

Sin dirección provincial alguna y sin el poder de contar con alguna representación en la instituciones canarias, el partido iba a la deriva. En mayo de 2022, un comunicado de Vox anuncia la creación del nuevo Comité Ejecutivo Provincial en Santa Cruz de Tenerife liderado por el abogado y ex guardia civil Manuel Molina. Esta designación se produjo antes del caso Macarena Olona, que derivó en el relevo de Ortega-Smith de la cúpula de Vox y hombre de confianza de Santiago Abascal por Ignacio Garriga.

Con la dirección nacional del partido renovada desde finales de 2022, Alejandro Gómez, quien nunca abandonó la formación, volvió a contar para Vox. El licenciado en Derecho y miembro del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, a quien se acusaba de tipo gris y poco carismático, fue designado como el candidato del partido para el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, donde el partido obtuvo tres concejales. Y la pasada semana, fue nombrado como número 1 al Congreso. Esta decisión no sentó bien al Comité Ejecutivo provincial y Vox, de momento, no podrá a optar a tener diputados por esta provincia después de que en las elecciones del 28 de mayo se situara como la fuerza que más creció en las islas: pasó de no tener absolutamente ninguna representación en las instituciones isleñas a 34 concejales, seis consejeros de cabildos y tres diputados regionales.

Las fuentes consultadas apuntan que ni el propio partido esperaba estos resultados en una islas en las que han intentando instaurar su discurso antiinmigración o sacar rédito de las consecuencias del volcán de La Palma; aunque lograron presentarse en prácticamente todas las instituciones, algunas de las candidaturas se repetían entre ayuntamientos o cabildos (por ejemplo, el número 1 al Cabildo de El Hierro era la misma persona que lideraba la lista al Ayuntamiento de El Rosario, en Tenerife) y, de hecho, no tiene cuadros para asistir a sus cargos públicos en Canarias.