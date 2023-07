Feijóo suspende sus viajes de este miércoles a La Palma y Tenerife

El Partido Popular (PP) ha suspendido toda la agenda prevista de su presidente y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en Canarias. Feijóo había planificado en un primer momento un mitin en el barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, en la mañana del miércoles y otro en Tenerife ese mismo día por la tarde.

Los efectivos contra el incendio de La Palma se centran en La Caldera de Taburiente, con perspectivas "optimistas"

Tras el incendio de La Palma, había reorganizado su agenda para hacer una visita a la Isla Bonita, descartando el mitin de Gran Canaria. Finalmente, el presidente de los populares en Canarias, Manuel Domínguez, ha confirmado que no viajará a La Palma y tampoco lo hará a Tenerife.

Los populares han considerado que no procede realizar una visita a La Palma, en plena campaña electoral, cuando se está produciendo un incendio que aún no está controlado. Respecto al acto que se iba a desarrollar por la tarde en Tenerife, señalan que no tiene sentido que Feijóo acuda a un acto de partido en otra isla, ignorando el drama que está ocurriendo en otro punto del archipiélago.