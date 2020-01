Ana Oramas y ATI acabarán “en alguna hijuela del Partido Popular”, augura el exdirigente del PSOE Santiago Pérez

“La posición de Ana Oramas, secundada por Fernando Clavijo [expresidente y hoy senador], que es el mejor acompañamiento para lo que ha hecho, retrata definitivamente ante los ojos de Canarias qué es y quiénes son los de la Agrupación Tinerfeña de Independientes, ATI”, la facción local de Coalición Canaria en la isla. Así se expresa el histórico ex líder socialista Santiago Pérez, hoy concejal de Urbanismo en La Laguna, donde coincidió en la oposición durante los años de alcaldesa de la hoy diputada nacional, tras el anuncio de la parlamentaria de que votará contra la investidura de Pedro Sánchez desobedeciendo los acuerdos de su partido.

Pérez sostiene desde hace décadas que los dirigentes de ATI son “un vástago de la vieja derecha tinerfeña, son epígonos del franquismo” Y se pregunta “¿cómo no iban a estar hoy del lado de la ultraderecha española representada por Vox y por un Partido Popular completamente ultraderechizado? Ana Oramas tenía que estar ahí”.

“Y por si algún incauto de las islas no capitalinas no lo había entendido hasta ahora, ATI solo se mantiene en Coalición Canaria mientras la lidere. Desde el momento en el que Coalición Canaria emprenda no un camino, sino un cierto aroma progresista, ATI, Fernando Clavijo, José Manuel Bermúdez [exalcalde de Santa Cruz de Tenerife] y todos esos vástagos de la derecha tinerfeña, volverán grupas a aquel lugar de donde nunca debieron haber salido”, resalta el histórico socialista en declaraciones a este periódico.

A su juicio, “con el doping del poder y porque se han dejado, ATI solo ha usado a las formaciones insulares integrantes de CC mientras homogeneizara a toda la organización para ponerla a disposición de la derecha económica e ideológica a la que, desde que nació, se ha esforzado en representar disfrazada de insularismo o nacionalismo”

Pérez cree que “Oramas ya habla de no estar en el partido, ATI, Coalición Canaria” y que, en consecuencia, “acabará integrándose en alguna de las hijuelas del Partido Popular, de donde nunca debió haber salido. Todo un autorretrato”.

“Por eso muchos entenderán hoy por qué muchos socialistas tinerfeños nunca aceptamos un pacto entre el PSOE y Coalición Canaria en el que el PSOE hiciera un papel secundario porque ése sí era un pacto contra natura para los que de siempre sabemos quién es, a qué intereses representa y cuál es el fondo ideológico y político de ATI, que representa mejor que nadie Coalición Canaria, la derecha más conservadora, los intereses más conservadores de la isla de Tenerife”, concluyó Pérez.