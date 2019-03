Águeda Montelongo deja el PP y acusa a Asier Antona de "persecución política"

La diputada del PP por Fuerteventura Águeda Montelongo ha anunciado este lunes que abandona el partido, ha acusado a su presidente en Canarias, Asier Antona, de haberla sometido a "una persecución política" y le ha hecho responsable de "la debacle" que augura que van a sufrir en las elecciones.



Montelongo ha asegurado a Efe que esa situación se ha mantenido desde hace dos años, cuando Antona fue elegido presidente regional del PP, pues "no ha sabido encajar" que ella no le apoyó y ha mantenido "una constante persecución, falta de comunicación, con traiciones dirigidas".



Según ha dicho, siempre confió en que al final habría diálogo y entendimiento. "Pero se ha creado un muro infranqueable en lo personal y en lo político y, después de intentarlo todo, he decidido pedir mi baja del PP", ha añadido.



A juicio de Montelongo, en las próximas elecciones el PP sufrirá "una debacle electoral, porque no hay liderazgo en Canarias para afrontar unas elecciones en condiciones y todo el mundo parece que mira para otro lado".



Cree que el PP se ha convertido en "un partido preocupado por la inmediatez, por la ocurrencia y por la foto", en el que se está perdiendo gente y potencial intelectual.



"No quiero participar en esto, estoy viendo que el PP se desmorona y nadie hace nada", ha dicho Montelongo, quien ha asegurado que no se integrará en otra formación política.