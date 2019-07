Asier Antona deja la Presidencia del PP de Canarias, que recae en Australia Navarro

Asier Antona ha presidido en la tarde de este martes por última vez la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular en Canarias. En ella ha hecho pública su renuncia como presidente del partido en las Islas, una vez que esta misma mañana ha sido designado en el Parlamento regional como senador por la Comunidad Autónoma. Al término de la Junta, Antona ha declarado que da un paso al lado en este puesto y que cuando el partido le llama "siempre dice que sí".



También hoy la Junta Directiva Nacional del PP, reunida en Madrid, lo ha nombrado a propuesta del presidente del partido, Pablo Casado, secretario nacional de Política Autonómica y portavoz adjunto en el Senado en materia de políticas sectoriales.



Tras la reunión de la Junta Directiva del PP canario en Santa Cruz de Tenerife, Asier Antona agradeció el apoyo que ha tenido de todos sus compañeros, y recordó que hace tres años fue elegido presidente regional con el apoyo del 98,6 por ciento de los votos.



Antona, que estaba acompañado de la secretaria general del PP canario, Australia Navarro, así como de presidentes insulares y otros dirigentes del partido en las islas, indicó que ahora da "un paso al lado" pero asume nuevos retos y responsabilidades.



Prefirió no hablar del pasado, de los posibles errores en las negociaciones para formar el gobierno canario, y durante la rueda de prensa pidió disculpas por los errores que ha cometido que, de todos modos "nunca" han sido cometidos con la conciencia de hacer daño. Precisamente por esos posibles errores en las negociaciones Antona fue señalado directamente por el secretario general de su partido, Teodoro García Egea, quien afirmó no estar satisfecho con los resultados obtenidos en el Archipiélago con Antona al frente de los populares.



Asier Antona aseguró que ha dedicado todo su tiempo al partido y se ha dejado "la piel, la vida, la salud y la familia" por el PP, formación en la que milita desde 1995 y por la cual seguirá trabajando "intensamente".



Insistió en que siempre estará "donde he estado, a disposición del partido, de los afiliados y de la dirección", y aseguró que es una persona "disciplinada" y que cuando el partido le llama, siempre dice que sí.



Tras la renuncia de Asier Antona asume el cargo la secretaria general, Australia Navarro, quien en septiembre tomará las decisiones "que estime oportunas" en la reunión de la Junta Directiva.



Asier Antona afirmó que se toma "muy bien" el cambio y acerca del futuro dijo que "está por escribir", para añadir que, al igual que la vida "es como las olas del mar, que vienen y van".