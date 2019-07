Teodoro García Egea: el "camino" del PP con Antona "no ha dado los frutos esperados"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, asegura haber abierto "una profunda reflexión interna" con los líderes insulares de su partido en Canarias sin "descartar nada", porque considera que "el camino emprendido" con Asier Antona al frente "no ha dado los frutos que se esperaban".



Así lo afirma en una entrevista que publican este domingo La Provincia y El Día, y que ha sido recogida por EFE. García Egea lamenta que al PP "se le escapara" la oportunidad que se le presentó tras elecciones de presidir el Gobierno de Canarias por primera vez en la historia, al frente de una coalición de centro derecha conformada por Coalición Canaria, Ciudadanos y PP, un pacto que no llegó a fraguar por diversos motivos y que por sí mismo no sumaba la mayoría, por lo que eran necesarios también los votos de los tres diputados de la Agrupación Socialista Gomera (ASG).



ASG se decantó finalmente por formar parte de un gobierno de izquierdas con el PSOE, Podemos y Nueva Canarias.



"La autoexclusión de ASG de ese pacto es la única razón objetiva y palpable del fracaso del mismo. En negociaciones de ese tipo donde existen muchos interlocutores siempre se dan situaciones complejas de falta de confianza. En este caso, ASG no percibió con claridad que PP, CC y Cs conformaran un bloque unido en torno al mismo proyecto", opina el número 2 de la dirección nacional del PP. Sin embargo, tampoco estaba claro que Ciudadanos fuese a apoyar ese pacto, porque una de sus líneas rojas era la presencia de Fernando Clavijo (CC), imputado por cinco delitos en el caso Grúas. De hecho, Cs dejó claro que mientras siguiera imputado, no apoyarían su investidura, por lo que el PP puso esa condición a CC, apartar a Clavijo, cosa que los nacionalistas no barajaron.

García Egea considera preciso abrir un proceso de reflexión en el partido en las islas para cambiar de "estrategia", porque se les ha "escapado la Presidencia del Gobierno de Canarias" y, como resultado de los pactos, el PP "no está presente en muchas instituciones en las que se supone" que podrían haber estado.



"Es hora de marcar un nuevo rumbo para que se nos perciba como lo que somos, un partido serio y riguroso y no como lo que algunos han dado a entender en esta negociación", subraya.



En la entrevista, el secretario general del PP critica los pactos con el PSOE realizados en Canarias por la dirección de partido que encabeza Asier Antona, incluido el del Cabildo de Lanzarote, que tuvo como contrapartida para los populares la Alcaldía de Arrecife.



"No se puede pactar con el PSOE, porque el PP es lo contrario, es la alternativa a los socialistas", sentencia García Egea, que aboga por "estudiar las condiciones" de una moción de censura contra la presidenta del Cabildo de Lanzarote, la socialista Dolores Corujo.



Y, al mismo tiempo, pide que se sigan dando "todos los pasos" para detener la moción de censura presentada por el PP de La Palma en alianza con el PSOE contra la presidenta del Cabildo de esa isla, la nacionalista Nieves Lady Barreto (CC).



Teodoro García Egea critica abiertamente la estrategia seguida por el Partido Popular de Canarias con su actual dirección regional, pero no llega a pedir la dimisión de Asier Antona, a pesar de que en la entrevista se le pregunta hasta tres veces por su posible relevo, vía gestora, vía congreso extraordinario o vía renuncia.



"No descartamos nada, pero todo se hablará con la organización en ámbito canario", dice. Y añade: "No adelantemos acontecimientos, hay que ir analizando poco a poco cómo evoluciona todo".



Sin embargo, sí adelanta que han abierto un proceso de reflexión con los presidentes insulares del PP, con su dirección regional y "con el propio Antona, porque es evidente que el camino emprendido no ha dado los frutos que en principio se esperaban".



El secretario general del PP remarca que todo partido "aspira siempre a gobernar y a cambiar las cosas", por lo que, cuando pierde la capacidad de hacerlo, "debe plantearse qué es lo que pasa y cambiar de rumbo". Y en el caso de Canarias, añade, ha sido "un duro golpe" no poder conseguir "un Gobierno liderado por el PP".