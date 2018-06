Antona: "El PP continuará censurando las políticas erróneas de Clavijo"

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha asegurado este miércoles que su partido "continuará censurando las políticas erróneas" del Gobierno de Canarias, porque considera que afectan negativamente a muchos ciudadanos de la comunidad autónoma.

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, Antona ha asegurado que únicamente dijo "que todo es posible, como ha sido posible en el ámbito nacional, y a partir de ahí, cada uno interpretó esas palabras".

"No ha habido cambio de posición, lo que he dicho es que todo es posible en el panorama político en Canarias y a nivel nacional y que el PP va a seguir censurando las políticas erróneas de Clavijo", ha insistido Antona.

El presidente de los populares canarios ha manifestado que el PP actuará "con coherencia, responsabilidad y en defensa del interés general de Canarias".

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que actualmente se tramitan en el Senado, ha asegurado que el PP seguirá defendiéndolo, pues "es el mejor presupuesto de la historia para Canarias".

Antona se ha reunido este miércoles con el Comité de Dirección y la Junta Directiva Regional del partido para analizar las consecuencias de la moción de censura y de la renuncia de Mariano Rajoy a seguir liderando a los populares.

Según ha asegurado, el PP de Canarias "va a jugar un papel muy importante" en la decisión del nuevo líder de los populares, porque tiene unos 44.000 afiliados, lo que les sitúa "en una posición de fortaleza".

"Canarias va a apoyar lo que sea mejor para el partido y para el interés general del partido", ha manifestado Antona, quien se ha mostrado convencido de que los populares saldrán "más fuertes, con más ilusión y más unidos que nunca" del congreso nacional.

El líder de los populares canarios no ha querido adelantar a qué candidato apoyarán para ser presidente del PP, porque valoran "muy bien a todos los que se ponen en las quinielas", pero hasta que no se decidan los candidatos, no se pronunciará.

Asimismo, ha mencionado que la renovación que afronta el PP nacional no se trasladará a Canarias, pues el partido celebró hace poco su congreso regional, en el que fue elegido presidente "con el 98 por ciento de los votos y nos queda todavía mucha agenda de trabajo".

Sobre la afirmación hecha por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, de que es necesario refundar el centro derecha, el presidente del PP de Canarias ha dicho que no las comparte, aunque no ha querido abundar sobre ello.

En cuanto a la corrupción y cómo ha afectado al PP, ha asegurado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha luchado contra ella "como ningún gobierno en la historia de este país" e incluso se ha reformado el Código Penal para combatirla.

Antona no cree que los últimos acontecimientos políticos afecten negativamente al PP en las próximas elecciones autonómicas y locales, que se celebrarán en la primavera de 2019, pues "se ha abierto una expectación muy importante" y en los últimos días, por ejemplo, se han afiliado 70 nuevas personal al PP de Canarias, "con la intención de contribuir a hacer grande el proyecto".

También se ha referido al nuevo Gobierno constituido por Pedro Sánchez y ha dicho que "el tiempo dirá si han sido buenas elecciones o no", pues "España tiene unos retos muy importantes, el principal, seguir consolidando el crecimiento económico y la creación de empleo".