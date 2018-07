Carmen Montón: "El acceso a la asistencia sanitaria está por encima de la geografía y no es negociable"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha insistido en que los derechos de las personas y su acceso a la asistencia sanitaria están por encima de la geografía y no son negociables.



Durante un acto institucional celebrado en la capital tinerfeña con motivo del Campus África, la ministra ha dicho que una muestra de que el gobierno español trabaja en la línea de prestar una atención sanitaria universal es la recuperación de este derecho por parte de las personas migrantes.



Carmen Montón ha indicado asimismo que en relación a los países africanos las prioridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con las del gobierno español, y ha subrayado como señas de identidad la solidaridad y la convicción de que compartir fuerzas más que sumar multiplica los resultados.



La ministra ha recordado en este punto un proverbio africano según el cual "si quieres ir rápido camina solo. Si quieres llegar lejos camina acompañado", y ha agradecido la labor de las personas cooperantes porque, entre otras cuestiones, muestran la realidad del sufrimiento que genera la desigualdad y que es necesario implicarse.



Carmen Montón ha declarado que la cooperación con África tiene que pasar por potenciar proyectos en el ámbito materno infantil, y no sólo desde la prevención familiar y la vacunación, sino también desde el empoderamiento de los actores locales, en especial de las mujeres.



La ministra ha comentado que a las mujeres se les dice que son el futuro "pero somos el presente".



Durante este acto el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado que hacer del mundo un lugar mejor debe ser la principal ocupación de quienes gobiernan, y ha añadido que sólo la suma de esfuerzos puede llevar al éxito.



Carlos Alonso ha dicho que lo que ha hecho del ser humano la especie dominante en la Tierra no es sólo su cerebro sino también la capacidad para colaborar, y ha reclamado tener en cuenta las amenazas que ensombrecen el horizonte.



Entre esas amenazas ha citado el cambio climático y la expansión de enfermedades infecciosas por causas ambientales y ha destacado que desde un lugar pequeño como Tenerife se dan pasos para prevenir esas situaciones en el cercano continente africano.



Para actuar en ese plano el Cabildo de Tenerife creó en 2013 la Fundación de Enfermedades Tropicales, que es el motor de las investigaciones del Instituto de Enfermedades Tropicales, en el que colaboran más de 120 becarios de diversos países africanos, ha recordado Carlos Alonso.



El futuro, ha aseverado, tiene que pasar por la cooperación de todos a todos los niveles.



En este acto también han participado los ministros de Sanidad de Mauritania y Guinea Bissau, Kane Boubakar y María Inácia Có Mendes Sanhá, respectivamente; el director general de Sanidad de Senegal, Ibrahima Souka Ndella Diouf, y el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar.



También han intervenido el rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, y la consejera insular de Acción Exterior, Delia Herrera, entre otras autoridades.