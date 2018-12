Clavijo acusa al Gobierno español de "hurtar" 300 millones de euros a Canarias para dárselos a Cataluña

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acusó este jueves al Ejecutivo español de "hurtar" más de 300 millones de euros del convenio pactado para la construcción de carreteras en las Islas y destinarlos a Cataluña para pagar con ellos "el canon" a "sus socios".



Clavijo, en el pleno del Parlamento regional, indicó que, según los textos que les ha remitido el Gobierno sobre el convenio de carreteras que tiene previsto aprobar mañana el Consejo de Ministros, "hay voluntad de hurtar" más de 300 millones, al reducirse a 1.800 millones de euros los 2.100 millones pactados para ocho años.



En cambio, el Consejo de Ministros, según publica El Economista y citó Clavijo, tiene previsto "hacer un guiño a Cataluña" con la aprobación de 200 millones de euros para las carreteras catalanas, lo cual, en su opinión, es "un canon" del Ejecutivo socialista "por la necesidad de mantenerse en el poder a toda costa".



"Ojalá esto se reconduzca antes del Consejo de Ministros", porque "están arrasando" con "todos los logros" conseguidos en los presupuestos de 2018 para "quitárselos a los canarios" y dárselos "a los socios que les mantienen en el poder", sostuvo Clavijo.



El presidente anunció que seguirá "luchando para que eso no ocurra" hasta el 28 de diciembre, último día para la firma del convenio.



Anunció que el 26 de diciembre convocará a los portavoces de los grupos parlamentarios "para hacer un balance de los incumplimientos" del Gobierno español con los presupuestos del Estado en relación a Canarias "y lanzar un mensaje de que no nos vamos a dejar pisar por nada ni por nadie".



El portavoz del PP en el Parlamento, Asier Antona, coincidió con Clavijo y dijo que esos 200 millones son "el peaje que tiene que pagar el Gobierno socialista por la moción de censura".



Sobre este asunto, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno regional, Pablo Rodríguez, denunció en el pleno el "cambio" que se ha producido en la última semana respecto a lo pactado con el anterior ejecutivo del PP y ratificado con el Ministerio de Fomento ya con el socialista José Luis Ávalos al frente.



"No estamos pidiendo ninguna limosna, sino lo que es justo para Canarias" y el cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo, dijo Rodríguez en referencia al mandato judicial al Estado para compensar el incumplimiento del anterior convenio de carreteras.



Pablo Rodríguez afirmó que no está en juego solo la anualidad de 2018, sino más de 3.000 millones de euros en los próximos años, la mayoría para carreteras, pero también para infraestructuras en aguas o educativas.



La diputada del PP Australia Navarro consideró que "el tijeretazo" de 200 millones en el convenio de carreteras se van a destinar a las carreteras de Cataluña, algo que a su partido no le sorprende "porque va en consonancia" con su "complacencia con los independentistas" para mantenerse en el Gobierno.



"Es una nueva vuelta de tuerca, queda claro el talante para cumplir con las Islas" que ya se vio en las "reticencias" con las bonificaciones aéreas o los convenios de costas, empleo e infraestructuras turísticas.



"Quedan muchos millones en el aire", no solo los 200 millones para carreteras, sino también 915 para aguas, 42 para de educación, 30 para pobreza, ocho para agua desalada y tres para educación de 0 a 3 años, enumeró.