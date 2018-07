Clavijo reconoce que es necesario cambiar el modelo turístico para que con menos visitantes se obtengan más ingresos

Los presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y de Exceltur, José María González, se han mostrado este jueves de acuerdo en que es preciso cambiar el modelo turístico para que con menos visitantes se obtengan más ingresos, y para ello es preciso tener una oferta de valor añadido.



Este acuerdo se ha puesto de manifiesto durante la presentación del impacto de económico del turismo sobre la economía y el empleo del archipiélago Impactur 2017, que ha sido realizado Exceltur, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por veintitrés empresas del sector turístico y subsectores del mismo.



Durante la rueda de prensa, Fernando Clavijo, ha recordado que si bien en lo que va de año han llegado menos turistas a las islas, ha subido la facturación, y ha agregado que competir con destinos emergentes es muy complicado, debido a que tienen costes inferiores, por lo que la competencia debe ser en calidad, en valor añadido.



De ahí la estrategia del gobierno regional en pro de la gastronomía, ha manifestado Fernando Clavijo, quien ha insistido en que no conviene un crecimiento incontrolado.



José María González, presidente de Exceltur, ha comentado que el estudio de impacto se hace desde hace catorce años de forma continuada, con lo que se dispone de una serie suficientemente amplia de datos como para colegir la dinámica y la medida del éxito.



Ha comentado que durante los últimos siete años se ha invertido unos 1.000 millones de euros en el ámbito turístico de Canarias, lo que dice mucho del compromiso de los empresarios, ha subrayado José María González, quien ha insistido en que hay un cambio de ciclo en el turismo, de manera que 2018 es el punto de inflexión del mismo.



El presidente de Exceltur ha abogado por no pensar en escenarios de crecimiento por volumen, y ha reiterado que es el momento de abordar un modelo que permita competir con éxito en el futuro y ahondar en las políticas públicas y privadas.



José María González ha recomendado corregir situaciones administrativas que pudieran retrasar inversiones diferenciales en Canarias, y en este ámbito puso como ejemplo las de Loro Parque en Gran Canaria, y también ha apostado por abordar de manera rápida la recuperación de destinos pioneros, donde habló de Puerto de la Cruz.



Además, el presidente de Exceltur ha planteado la necesidad de abordar de manera "urgente" la implantación "efectiva" de la regulación de la oferta de vivienda turística, pues, ha añadido, es "imposible" tener un modelo de éxito con una proliferación masiva y descontrolada de alojamientos.



Según José María González, se trata de prepararse para crecer con mayor valor añadido y las recetas para ello "no son novedosas", y ha insistido en que el mensaje es que "si no definimos el modelo otros lo harán por nosotros".



El modelo de valor añadido no se consigue con lo actual, pues es necesario reposicionar la oferta y para ello hacer efectivas inversiones pendientes, ha apostillado el presidente de Exceltur, para quien el crecimiento en volumen es "insostenible y tendría un coste que no querrá pagar la sociedad".



José María González también ha sugerido mejorar la percepción que los ciudadanos tienen del turismo y que lo perciban como una forma de redistribuir la riqueza, ya que, ha considerado, "el turismo que viene o tiene aceptación social o no será".



En materia de alquiler vacacional el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha asegurado que la legislación canaria es un ejemplo, entre otras cuestiones porque se quiere trasladar a cabildos y ayuntamientos la decisión para autorizar el "ajuste fino" de realidades que son distintos, y ha calificado de "camelo" decir que la economía colaborativa y digital tienen que estar exentas de cumplir la normativa.



Ha opinado que es hora de que las administraciones y los empresarios que quieren que españa siga triunfando un con modelo turístico más sostenible pongan "coto" a lecturas que no se corresponden con lo que los ciudadanos desean.



El vicepresidente ejecutivo de Exceltur ha añadido que en España hay demasiados ejemplos en los que el repudio al turismo empieza a ser una preocupación.



En cuanto al estudio de impacto, José Luis Zoreda, ha indicado que el turismo representó el pasado año el 35,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias, casi un punto más que en 2016, y llegó a ocupar el 43,3 por ciento del empleo de las islas.



También ha señalado José Luis Zoreda que por cada cien euros de actividad económica directa que genera el turismo en Canarias induce 50 euros de actividad arrastre sobre sectores que dependen del mismo.



El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, ha subrayado la necesidad de evitar un crecimiento incontrolado y ha reclamado poner el acento en la generación de valor añadido.