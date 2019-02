Los datos de pobreza y servicios sociales en Canarias, más allá de la excusa de que las regiones del sur están más castigadas

El Archipiélago dibujado por el Gobierno regional en el debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias difiere de los informes europeos y nacionales que miden la incidencia de la pobreza y de los servicios sociales. Este año, el Ejecutivo ha celebrado que el Archipiélago haya disminuido su tasa de personas en riesgo de sufrir pobreza en 4 puntos, según el informe AROPE, lo cual sería un dato significativo si no fuera porque sigue siendo la tercera comunidad autónoma con más personas en esta situación y la segunda con mayor número de habitantes en riesgo de sufrir exclusión social, solo por detrás de Extremadura.

El portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista reivindicaba este miércoles en el Parlamento de Canarias las mejoras que han experimentado las Islas en los últimos cuatro años, cuando el paro se ha reducido y el Estado ha abierto la mano garantizando más recursos a las Islas. José Miguel Ruano se ha defendido de los ataques de la oposición sobre los datos de pobreza de Canarias sacando un mapa extraído del informe AROPE en el que se refleja que las regiones del sur son más pobres que las del norte, algo que ha achacado a la “insolidaridad” y a que el sector de los servicios no permite aumentar las rentas como sí lo hacen otras regiones. No menciona el portavoz nacionalista que el modelo productivo de Canarias no se ha cambiado en las casi tres décadas de Gobierno de su partido, que sigue apostando por el Turismo y la Construcción como motores de la economía, mientras que es, por ejemplo, una de las comunidades que menos invierte en Investigación y Desarrollo.

Si atendemos al informe AROPE, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, encontramos que Canarias es la segunda comunidad por la cola con mayor número de personas en riesgo de sufrir exclusión social, el 40%. Es decir, una situación en la que se encuentran más de 840.000 personas residentes en Canarias (de los 2 millones de habitantes).

El informe reconoce que el riesgo de pobreza se ha reducido en 4,5 puntos porcentuales, "que es el mejor desempeño de todas las regiones y que la ha llevado, incluso, a valores inferiores a los que registraba antes de la crisis". A pesar de ello, el riesgo de pobreza alcanza al 30,5 % de su población, es casi 10 puntos porcentuales más elevado que la media nacional y es el tercero más alto de todas las regiones, sólo inferior al de Andalucía y Extremadura.

En ese documento también se recoge que la renta media por unidad de consumo en Canarias inició un proceso de débil recuperación que, "en cualquier caso, no ha servido para reducir las diferencias con la renta media nacional". En el año 2017, la renta media se incrementó en el 1,3 % (168 €), casi tres veces menos que el incremento de la media nacional. "La renta por unidad de consumo en Canarias es de 13.161 euros, inferior a la renta media en 3.229 euros, lo que supone casi un 20 % menos". En este aspecto también se encuentra solo por encima de Extremadura.

Es preocupante la situación de la población mayor, cuyas rentas están casi totalmente determinadas por el importe de la pensión que reciben. En Canarias, unas 98.000 personas reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Además, el 13,6 % de la población de las Islas vive en condiciones de Privación Material Severa, es decir, no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo.

Los datos se refuerzan además con otros informes, como el de la Asociación de Directoras y Gerentes Sociales, que recoge que solo el 4,6% de las personas que se encuentran en riesgo de pobreza en Canarias percibe una prestación mínima de inserción. Las Islas forman parte del grupo de siete regiones que no garantizan una cobertura mínima a estas personas.

Gráfico extraído del informe AROPE en el que se aprecia que Canarias es la segunda comunidad con peor tasa de exclusión social.

Así mismo, los datos de dependencia aunque sí que muestran una mejora en la tendencia y sí que se han incorporado en los últimos años a más personas para que se beneficien de este derecho, es el mismo partido, Coalición Canaria, el que no contribuyó a que se implantara de forma correcta la cobertura de este derecho desde que llegara la ley en el año 2007. En diez años, la dependencia no ha conseguido despegar en las Islas, por mucho que en los últimos cuatro años se haya reducido la lista de espera. En estos momentos hay casi 9.000 personas que, a pesar de tener reconocido el derecho, siguen esperando. Un mal punto de partida de la gestión de esta ley pone muy difícil el camino a cualquier persona que ostente la Consejería y solo se solucionaría con un gran esfuerzo inversor, según ha indicado más de una vez la asociación estatal que vela por el cumplimiento de esta ley.

Otros indicador es el mercado de la vivienda en Canarias. Esta comunidad no ha dejado de experimentar un incremento en la subida de los alquileres, que se suma a que desde el año 2012 no existe plan de vivienda en las Islas. En los últimos dos meses el Gobierno ha empezado a anunciar la construcción de viviendas o que se ha hecho con inmuebles para poner el alquiler social, algo que es bien recibido por la sociedad canaria, aunque se produce en pleno período electoral. El plan de vivienda por fin llegará en breve, según ha anunciado el Ejecutivo, aunque no hay una fecha cerrada.

Otro retraso lo ha sufrido la Ley de Servicios Sociales, a pesar de que fue la promesa de Clavijo al llegar al Parlamento. Otras leyes como la del Suelo sí que se ha acelerado, mientras esta normativa lleva atascada años. La ley de Servicios Sociales tuvo su registro de entrada en el Parlamento de Canarias el 7 de noviembre de 2017, con la consejera Cristina Valido (CC), que es la única que ha sido reprobada en la Cámara Regional, por su gestión en dependencia y por los datos de la pobreza en Canarias. Desde entonces, sigue tramitándose.

José Miguel Ruano, después de hablar de la insolidaridad con las regiones del sur de España, agradeció al presidente de Canarias "el avance" producido en estos años en la lucha contra la pobreza, en el trabajo para sacar adelante una nueva ley de Servicios Sociales y para mejorar la prestación canaria de inserción (PCI). No obstante, recalcó que para la próxima legislatura se hace necesario un plan "muy potente" para luchar contra la pobreza y con la "máxima" capacidad financiera.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, realizó numerosos elogios al portavoz del grupo nacionalista y le recordó que es el artífice de que haya salido adelante el Estatuto de Autonomía de Canarias. A su vez, habló del gráfico que Ruano enseñó en el Parlamento y que aludía al desequilibrio de la pobreza en España entre las regiones del norte y del sur, fruto de lo que considera una "visión centralista e insolidaria".

En este sentido, señaló que esa división de la pobreza se produce también en países como Italia y en Alemania, que tienen el norte más desarrollado. Sin embargo, en Alemania la diferencia entre regiones pobres no es tan acusada y no se representa entre el norte y el sur del país, sino en todo caso, entre el este y el oeste.