El Gobierno de Canarias presentó el bono residente sin contar con los recursos económicos para extender el proyecto a todas las islas

El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, anunció este martes, en la Cámara regional, que el Ejecutivo autonómico asumirá con fondos propios el 25% de la aportación del Estado para poner en marcha el bono residente canario en el Archipiélago y asegurar su implantación en las islas en las que éste aún no está vigente. El anuncio, que se reforzó a través del envío de una nota de prensa a lo largo de la tarde pone de manifiesto que el Ejecutivo lanzó una de sus ‘medidas estrella’ de fin de mandato sin contar con los recursos económicos suficientes para sustentarla.

La medida, que fue adelantada por Fernando Clavijo durante la celebración del debate sobre el Estado de la Nacionalidad del pasado mes de abril fue presentado a bombo y platillo a principios del mes de septiembre: “Es una prioridad absoluta porque se trata de poner en marcha mecanismos tangibles que permitan a los canarios y canarias acceder a una guagua, a un taxi, al tranvía, de una forma más económica, convirtiendo el transporte público en una alternativa real frente al transporte privado”, sentenció en el acto de presentación el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.

El presidente canario concretó que Canarias desembolsaría 30 millones de euros para la puesta en marcha de este mecanismo destinado a “fomentar el uso del transporte público terrestre entre los residentes en las Islas, favorecer el cambio del vehículo privado por el vehículo público, reducir las emisiones de CO2 y potenciar un modelo de movilidad sostenible para el Archipiélago”, pregonaba el Ejecutivo regional en su web oficial tras la presentación de bono para la isla de Tenerife.

Más de dos meses después de la presentación del bono, y tras una agria polémica con el Cabildo de Gran Canaria por la falta de concreción de la propuesta y la ausencia de ficha financiera ( cuestión que no frenó la puesta en marcha del bono en Tenerife para sorpresa, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria), aparece la variable de siempre. Madrid. “Quiero dejar claro es que gracias a que el Ejecutivo canario ha adelantado doce millones de euros, el bono residente canario está en funcionamiento”, comentó Pablo Rodríguez en sede parlamentaria. Según el vicepresidente del Gobierno autónomo, gracias a este “adelanto”, la medida ya se ha puesto en marcha en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Faltan, aseguran desde el Gobierno canario, 20 millones de euros que deben ser aportados desde el Gobierno central.

Según Pablo Rodríguez, “el compromiso que adquirió el Gobierno de Canarias fue el de conceder 30 millones de euros al año para financiar la implantación del bono residente canario en todas las islas, de los que 10 serían aportados por el Ejecutivo canario, mientras que los otros 20 los financiaría el Estado, con el objetivo de que los cabildos insulares pudieran iniciar su implantación. No obstante, aún no hemos recibido este montante, por lo que el Ejecutivo autonómico ha decidido adelantar con fondos propios más de 12 millones de euros para no retrasar la puesta en marcha de esta herramienta que consideramos fundamental para incentivar el uso del transporte público y la movilidad sostenible”.

“Continuamos trabajando para lograr que el bono residente canario sea una realidad en cada una de las islas. Se trata de una medida fundamental para impulsar el transporte público, disminuir el tráfico en las grandes urbes, a la vez que reducimos los niveles de contaminación y mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos”, señaló en el comunicado difundido por el Gobierno regional Pablo Rodríguez.

Una chapuza electoral a medida de CC

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, acusó al Gobierno autonómico de pretender “hacerle campaña electoral a Coalición Canaria (CC) con dinero de todos los canarios y canarias”, tras conocerse que el tan anunciado bono residente canario no es viable por carecer de partida presupuestaria. En el pleno de la Cámara, Matos subrayó que el Ejecutivo que preside Clavijo “comienza a parecer la orquesta del Titanic o algún episodio de la serie ‘Benito y compañía’ después de haberse convertido en el Gobierno de las chapuzas: errores en el IGIC que ponen en riesgo las renovables, un bono de transporte para el que no existe dinero, una campaña de publicidad que se firma con el Cabildo de Tenerife sin disponer de ni un céntimo…”.

El diputado del PSOE consideró “innovadoras” las maneras del consejero de Obras Públicas ante lo que el Gobierno canario presentó como “el invento del siglo” y afirmó que CC “ha pasado del ‘salvar al soldado Alonso’ al ‘sálvese quien pueda’” al pasarse la pelota las instituciones autonómica e insular en materia de carreteras y transporte.

“Esto no es serio. Sufrimos un gravísimo problemas de transporte, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, pero los responsables se limitan a echar las culpas fuera, a decir que nada tiene que ver con ellos, cuando la realidad es que para una vez que tienen que hacer algo, lo hacen mal porque usan la calculadora electoral”, dijo.

Gustavo Matos exigió al consejero Pablo Rodríguez y al presidente Fernando Clavijo responsabilidad en lo que afecta a los problemas del transporte en las islas. “Tómense en serio, sobre todo, a esos miles de ciudadano que pierden horas de su vida personal y familiar atascados en las carreteras. Pónganse a trabajar”, expresó.