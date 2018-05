Nueva Canarias apoya la moción de censura porque la "crisis de credibilidad" exige respuestas

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha señalado este jueves que vota a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy porque "la crisis de credibilidad asociada a la corrupción exige respuestas", desde el punto de vista social pero también desde el Congreso.



En su intervención en el debate de la moción presentada por los socialistas, Quevedo ha dicho que si la moción hubiese significado la convocatoria inmediata de elecciones no la hubiesen aceptado y ha precisado que "elecciones sí pero cuando se demuestre que es lo que corresponde, y no es en este momento".



El diputado canario ha insistido en la iniciativa es "necesaria" si bien ha lamentado que haya tenido que ser una sentencia la que haya desencadenado la iniciativa.



Quevedo ha explicado que el voto a favor no es sólo porque NC concurriese con el PSOE a las elecciones y se sienta "obligada" a cumplir con esa responsabilidad, también porque los acuerdos alcanzados en este tiempo se han respetado "escrupulosamente".



El diputado de Nueva Canarias ha reconocido las "deficiencias" de los presupuestos pero ha admitido que se han resuelto muchos intereses de las Islas y ha valorado que el líder socialista, Pedro Sánchez, en su discurso apostase por recuperar iniciativas legislativas que "duermen" en los cajones.



Quevedo ha mostrado su satisfacción por que Sánchez en su discurso mencionase la agenda canaria, se decantase a favor de la independencia de la televisión pública o la recuperación de la sanidad universal.