El PP de Canarias está "convencido" de que recuperará al electorado de Vox

La presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, ha afirmado este miércoles que está "convencida" de que recuperará al electorado de Vox, partido que, ha admitido, en las pasadas elecciones generales obtuvo un "importante número de apoyos" en las islas.



Australia Navarro, tras la reunión de la Junta Directiva Regional del PP convocada para valorar los resultados de las elecciones generales, ha admitido que los votantes de Vox, que obtuvo dos diputados en Canarias, proceden de distintos partidos, entre ellos, el PP.



La dirigente del PP ha insistido en que van a seguir por su "camino" y que no van a abandonar "el diálogo con el vecino para seguir siendo la fuerza preferida de los votantes de centro derecha".



Por su parte, el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, ha reconocido que aunque el votante de Vox procede "en parte" del PP, también es cierto que proviene de otros partidos, pues, ha recordado, PP y Vox son las dos únicas fuerzas que crecieron en Canarias en las últimas elecciones.



"No hay un robo directo" por parte de Vox al PP, ha señalado Domínguez, quien ha reconocido que sería necesario "analizar muy en profundidad qué ha pasado".



Una de sus hipótesis, ha explicado, es que el desapego de los políticos a la ciudadanía ha producido "cabreo" y ha hecho que algunos electores ejerzan el voto "sin conocer ni siquiera" a los candidatos de Vox, que han sido respaldados "más con el corazón que con la cabeza".



Según ha detallado el PP, en las pasadas elecciones esta formación obtuvo casi 200.000 votos, unos 32.000 votos más que en abril y 5,3 puntos más que en los pasados comicios.



Estos datos han permitido alcanzar al PP el 20,8% de los votos en Canarias, lo que hace que este partido sea la segunda fuerza en Canarias, por detrás del PSOE.



El PP ha subido de cinco a siete diputados canarios en el Congreso de los Diputados, ha celebrado Australia Navarro, quien ha destacado que menos VOX, que pasó de cero a dos diputados, el resto de partidos perdieron votos.



Al mismo tiempo, el PP creció en las dos provincias y en todas las islas y en doce municipios del los 88 que hay en Canarias fue el partido más votado, si bien ha mejorado sus resultados en 75 municipios.



"Nos convertimos en el partido referente de centro derecha en Canarias", ha celebrado la presidenta del PP, quien también ha hablado del pacto "radical" de PSOE-Unidas Podemos en el Gobierno español.



Ha lamentado que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, eligió pactar "con la extrema izquierda" en vez de dialogar con el PP.



Asimismo, ha apuntado que España pasa por una posición "muy delicada" a nivel territorial y "muy complicada" económica, pues, ha añadido, si no se actúa de manera inmediata y no se asumen las reformas precisas habrá crisis.



Ha alertado de que a España le espera lo mismo que ya hay en Canarias, donde entre otros partidos también gobierna PSOE y Unidas Podemos, y es "más gasto, más deuda, más déficit y desgraciadamente más impuestos".



Por este motivo, el PP ha anunciado que seguirá trabajando para ser el contrapeso al ejecutivo de izquierdas que hay en las islas y que, por ello, presentarán una enmienda a la totalidad a los presupuestos presentados por el Gobierno de Canarias.