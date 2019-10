El PP tacha de "sablazo" la reforma fiscal anunciada por el Gobierno de Canarias y alerta de que afectará a las rentas más bajas

El diputado regional del grupo Popular Manuel Domínguez ha advertido este martes de que "el sablazo fiscal" que prepara el Gobierno de Canarias para 2020 supone una amenaza para las familias con menos renta, pues triplicará el gravamen de la luz y duplicará el impuesto de telefonía móvil.



Manuel Domínguez alude en un comunicado al constante “tira y afloja” del Gobierno de Canarias a cuenta de la reforma fiscal y ha pedido a los integrantes del llamado pacto de las flores que no intenten "engañar" a los canarios, pues opina que ya han decidido subir impuestos "de manera indiscriminada”.



Domínguez señala que la fiscalidad indirecta no discrimina unas rentas de otras, por lo que es rotundamente falso que no dañe a las rentas bajas.



Para el diputado regional la amenaza real es “el sablazo fiscal que, además de la subida del IGIC, podría afectar al impuesto de sucesiones y donaciones y los ambientales” con la subida, esto último del precio de las gasolinas.



“La voracidad fiscal perjudicará a nuestra economía y a la creación de empleo: es como echar gasolina al fuego de la desaceleración”, agrega.



Para Manuel Domínguez, “subir impuestos es un error que lastrará la maltrecha economía de las islas, y hará caer el consumo de las familias justo en un momento que empiezan nubarrones en lo económico”.



Un ejemplo de estos nubarrones, a juicio del PP es la pérdida de cerca de 1.400 turistas diarios a Canarias, sólo en el mes de Agosto, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.



Por otro lado, Manuel Domínguez sospecha que la llamada tasa turística iba a ser efectiva más pronto que tarde y solo ha sido aplazada por los movimientos habidos en la quiebra del tour operador Thomas Cook y las presiones habidas por parte de la patronal turística.



Así las cosas, los populares ven con preocupación "los bandazos" del Gobierno de Canarias en materia económica, sin un objetivo claro para los próximos presupuestos autonómicos, unas cuentas que deben ser muy cuidadosas ante un escenario de ralentización con bajo consumo, menos llegada de turistas y en definitiva previsiones a la baja en lo económico.