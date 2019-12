Pedro Quevedo (NC): "No voy a pelearme con Ana Oramas" por la investidura de Pedro Sánchez

El diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, tras reunirse este martes con Felipe VI en la ronda de consultas con los partidos de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez, ha afirmado que por este asunto no va a pelearse con Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, partido junto al que NC concurrió a las pasadas elecciones del 10 de noviembre. Oramas, tras su encuentro con el monarca este martes, calificó la situación política actual como un "horror" y evitó definir la postura de CC hasta tener "más datos".

Se refería Quevedo a las diferencias que existen entre ambos partidos nacionalistas canarios a la hora de posicionarse respecto a la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. En declaraciones a Radio Marca Tenerife este miércoles, Quevedo ha explicado que "lo que hay encima de la mesa es lo que hay, y es que parece que solo hay una opción viable para que haya Gobierno". Por tanto, ha añadido, "nuestra posición es que estamos en contra del bloqueo político y de que no haya Gobierno".

Pese a que NC se ha mostrado desde el 10N partidario del sí a Pedro Sánchez, Quevedo a matizado que su partido no dará "un voto en blanco", sino que pondrán condiciones.

Sin embargo, su socio electoral, CC, ha mostrado falta de consenso respecto a si apoyará o no la investidura. Ana Oramas, diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se ha inclinado en distintas ocasiones partidaria del no y ha marcado líneas rojas con Unidas Podemos. Sin embargo, para Quevedo "una cosa es que no guste este acuerdo [el de PSOE y Unidas Podemos], y me parece legítimo que Ana Oramas lo diga, pero otra cosa es que siga el bloqueo político". El diputado de NC por Las Palmas ha afirmado que "ahora jugamos un papel importante en las negociaciones y hay que aprovecharlo".

Representantes de CC y NC se reunieron la pasada semana en Madrid con Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, para negociar la investidura de Sánchez. Tras el encuentro, José Miguel Barragán y Román Rodríguez explicaron que se encontraban a la espera del rumbo que tomasen las negociaciones del PSOE con ERC y que, dependiendo de ellas, los votos de los nacionalistas canarios serían más o menos determinantes. Sobre esto, Quevedo ha apuntado que en este momento la postura de ERC parece más cercana a la abstención.

"La defensa de los intereses de Canarias pasan por ser imprescindibles en la negociación. A mí me da igual con quién negocien, pero quiero que se cumpla con lo que se puede firmar para Canarias", ha añadido.

El diputado afirma que Ana Oramas y él tienen posturas distintas en la negociación, pero que ambos partidos tienen que "trabajar por que los nacionalistas canarios voten lo mismo".