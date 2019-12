Coalición Canaria califica de “horror” el posible acuerdo entre el PSOE y ERC, mientras Nueva Canarias se muestra optimista

Persisten las diferencias y contradicciones en la confluencia nacionalista Nueva Canarias-Coalición Canaria (NC-CC) tras reunirse con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela dentro de la ronda de consultas para la investidura. Mientras que a la diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas (CC), le parece un “horror” que el PSOE alcance un acuerdo con ERC, formación a la que todo "se la trae al pairo”, según ha afirmado en rueda de prensa, Pedro Quevedo (NC), diputado por la provincia de Las Palmas, ha apelado a que ambas formaciones encuentren una “línea inteligente de respeto” para que se desbloquee la situación y se eviten una terceras elecciones.

Oramas ha reiterado que sería "un disparate" si las negociaciones entre PSOE y ERC llegaran a buen puerto porque, a su juicio, lo que necesita España es gobernabilidad, no una investidura."¿Este país puede depender de esos tipos que no respetan ni las normas...? Yo pienso que no", ha afirmado. Sin embargo, Quevedo ha asegurado que "darán un paso más" cuando haya un acuerdo entre ambas formaciones que certifique el desbloqueo, pues ha reconocido que hay entendimiento entre su partido y el PSOE.

Oramas ha mostrado su preferencia a que Pedro Sánchez alcance acuerdos con el líder de la oposición, Pablo Casado (PP), porque además habrá asuntos de Estado que tendrán que tratar. "Que Pedro Sánchez se haya hecho un Albert Rivera con Pablo Casado no tiene explicación. Es absolutamente incomprensible". Aunque también ha afeado al líder socialista que no esté hablando con el PNV, Compromís, Más País, Teruel Existe o Coalición Canaria.

Al igual que ya hiciera antes de reunirse con el PSOE, dice que no puede apoyar la investidura porque no se conoce nada del acuerdo de gobierno de coalición con Podemos. "Sólo sabemos que, de no querer dormir con Pablo Iglesias, han pasado a darse un beso en la boca", ha afirmado. En la legislatura anterior, cuando ni siquiera PSOE y Podemos habían llegado a un acuerdo de gobierno, Oramas dejó claro tras la ronda con el monarca en junio pasado que en ningún caso apoyaría ni votando a favor ni con una abstención la investidura de Sánchez si pactara una coalición con Podemos o llegara a algún tipo de acuerdo programático, manteniendo una línea roja.

Ahora, después de que la confluencia entre NC-CC levantara ese veto, la diputada por la provincia de Santa Cruz de Tenerife sostiene que su formación"jamás ha apoyado una investidura sin un acuerdo de legislatura". En este sentido, Quevedo ha dicho que el pacto entre ambas formaciones es para promover la unidad de acción en Madrid en defensa de los intereses de Canarias "pero no existe un mandato imperativo de que haya que votar lo mismo".

Sobre líneas rojas, Quevedo ha dicho que su formación quiere un gobierno de progreso que vaya a favor de los intereses generales de Canarias y ha citado como "línea roja" un pacto entre el PSOE, la socialdemocracia y la derecha española que, en su opinión, sería "ridículo" y "contranatura".



También ha recordado que Nueva Canarias es un partido nacionalista que acepta el marco constitucional "con la sana intención de intentar cambiarlo porque ya toca". No obstante, ha admitido que "tiene poca lógica" trabajar fuera de ese marco porque está "abocado al fracaso".