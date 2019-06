Renuncia un concejal del PSOE de Santa Lucía por el pacto político para desbancar a Nueva Canarias

El número 3 de la candidatura del Partido Socialista de Santa Lucía de Tirajana, Carmelo León, ha renunciado a su acta como concejal a cuatro días de que, previsiblemente, su compañero de partido y líder de la formación, Julio Ojeda, sea investido como alcalde del municipio. León no quiere explicar los motivos de su marcha porque “aún no hay pactos cerrados” y no quiere “embarrar” los acuerdos ni que sus declaraciones afecten a “nada de lo que se esté cocinando por ahí”. No obstante, fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que su decisión está vinculada al preacuerdo de su partido con formaciones conservadoras para desbancar a Nueva Canarias (NC).

El socialista, que hizo toda la campaña con el Partido Socialista y que en ningún momento había dejado ver sus ganas de apartarse de la vida política del municipio, se ha despedido de sus compañeros y compañeras en el último pleno del mandato. “Me voy a desmarcar -de la política- en tanto en cuanto no voy a estar en el próximo gobierno municipal, no quiere decir que yo abandone mis convicciones políticas, pero en esta mandato no voy a estar”, manifestó a Canarias Ahora.

Aunque la nueva alianza política para desbancar a NC no se ha hecho pública, todo apunta a que habrá un pacto entre el PSOE, Fortaleza, Agrupación Vecinal y el Partido Popular que acabe con los 40 años de gobierno en uno de los históricos feudos de los nacionalistas en Gran Canaria. Los socialistas vuelven a dejar fuera a la formación, como han hecho en Telde (PSOE, JxT, Ciuca y PP) y Teror (PP-PSOE), a pesar de haber resultado ganadora en las elecciones del pasado 26 de mayo en estos tres municipios.

Este miércoles, el secretario de organización de NC, Carmelo Ramírez, ha enviado un comunicado en el que reiteraba que estas decisiones del Partido Socialista ponían “en peligro” el cambio en Canarias, considerando “incoherentes” este tipo de pactos. El nacionalista asegura que, en estos momentos, el pacto progresista en el Gobierno regional que haga presidente al socialista Ángel Víctor Torres se encuentra en “claro y grave riesgo”. Pese a ello, confía en una “rectificación” de los socialistas que les haga regresar a la “senda de la sensatez y coherencia, la apuesta por la regeneración y la transparencia”.