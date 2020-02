Sanidad niega que haya colapso en las urgencias de los hospitales de Canarias

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, ha negado este martes, ante las críticas de Coalición Canaria (CC), que haya colapso en las urgencias de los cuatro hospitales de referencia de Canarias.



Teresa Cruz, que ha comparecido en el Parlamento de Canarias para hablar a instancias del grupo Nacionalista Canario de los medios necesarios para ofrecer la mejor atención sanitaria posible, ha afirmado que "no existe colapso" sino "presión asistencial debido al pico de la gripe".



La consejera ha hecho estas declaraciones después de que el diputado nacionalista David de la Hoz haya denunciado la existencia de problemas de saturación y que las listas de espera de consultas externas y cirugía han incrementado en todos los hospitales, especialmente en Lanzarote.



A este respecto, Cruz ha comentado que la Consejería de Sanidad ha hecho la tarea "en tiempo", pues ha precisado que en octubre se le requirió a todos los hospitales que presentasen un plan de contingencia para conocer el nivel de ocupación de urgencias y, si procedía, establecer un nivel de alarma.



Este nivel de alarma supondría la implementación de medidas recogidas en los planes de contingencia, como refuerzos de personal y camas y ampliación de los servicios a fines de semana y festivos.



David de la Hoz ha lamentado que los problemas de saturación en las emergencias de los grandes hospitales de Canarias son "históricos".



"No es un problema nuevo pero se agrava y complica por los picos de gripe y calima y hay incapacidad para afrontar estos retos", ha agregado el diputado, quien ha criticado que hay camas concertadas que no se están utilizando y, por tanto, se está condenando a pacientes.