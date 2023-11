Podemos acusa al Gobierno canario de “fallar a miles” de pensionistas al quitar el complemento a la no contributiva

Podemos Canarias ha acusado al Gobierno regional, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular junto a los partidos minoritarios ASG y AHI, de “fallar a miles” de pensionistas con los presupuestos autonómicos para 2024, ya que en ellos no se recogen fondos “suficientes para el complemento de 250 euros” a las pensiones no contributivas. Como consecuencia, según indica la formación, 43.000 pensionistas que cobran una pensión no contributiva (PNC) en el archipiélago se verán afectados el próximo año.

Este complemento se pagó por primera vez a las pensiones no contributivas en la pasada legislatura, cuando gobernaban PSOE, NC, Podemos y ASG, y dirigía la Consejería de Derechos Sociales Noemí Santana, recuerda el partido. Pero, añade, con el nuevo gobierno este complemento “no está garantizado” para 2024 porque la cuantía recogida en los presupuestos de 2024 para la partida de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), de donde se abonan también las pensiones no contributivas, es de 89 millones de euros, lo que “es del todo insuficiente” para poder abonar las nóminas de la RCC, pagar el complemento por monoparentalidad y atender las “miles” de solicitudes de renta pendientes, además de pagar el citado complemento a 43.000 pensionistas.

Podemos añade que “ni incorporando fondos estatales de pobreza con posterioridad habría margen para cumplir” con los pensionistas y abonar el complemento que, subrayan, “es un derecho subjetivo recogido en la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía”.

Las pensiones no contributivas, señala, en su modalidad de jubilación o invalidez están destinadas a personas con discapacidad y pocos o ningún ingreso, así como personas mayores de 65 años que no han cotizado “lo suficiente y suelen ser fundamentalmente mujeres de edad avanzada”.

Podemos advierte de que las cuantías de estas pensiones, que regula el Estado, son las “más bajas” de las pensiones, estando actualmente en 484,61 euros al mes. Por ello, considera “fundamental que la comunidad autónoma complemente dichas pensiones”.

Podemos señala directamente al Gobierno de Canarias de “fallar a miles de pensionistas canarios que veían en ese pequeño complemento un alivio que les permitía llenar la nevera”.