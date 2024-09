El Gobierno central anuncia que mantendrá una nueva reunión con el PP para reformar la Ley Extranjería

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este martes que mantendrá una nueva reunión con el PP para reformar la Ley Extranjería. Según ha dicho, los desencuentros que se han producido en las últimas semanas se habrían evitado si este partido hubiera apoyado el `pasado 23 de julio iniciar el trámite para modificar esa ley y obligar a un reparto de menores entre comunidades autónomas. “Le he trasladado al PP la posibilidad de sentarnos cuanto antes y lo haremos una vez las agendas estén culminadas. Espero que podamos avanzar en tener una solución en la ley de extranjeria”, ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Senado.

El ministro ha subrayado que este martes el Gobierno ha dado el primer paso para llevar al Constitucional el protocolo de atención a menores migrantes aprobado por el Ejecutivo de Fernando Clavijo, aunque sigue confiando en la vía de la negociación.

Según remarcó, el Consejo de Ministros aprobó solicitar dictamen al Consejo de Estado con respecto a tres apartados del acuerdo del Consejo de Gobierno del 2 de septiembre y el protocolo publicado recientemente por Canarias. “Ni en un caso ni en otro tuvimos en el Gobierno de España información y documentos algunos”, dijo el ministro, que añadió que lo conoció por los medios de comunicación y que en el caso del protocolo se publicó el jueves para entrar en vigor al día siguiente. Fue esto lo que hizo que se activaran los recursos jurídicos del Estado y a la Fiscalía.

Torres insistió en que ese protocolo vulnera la Constitución, a juicio del Ejecutivo central ya que, por ejemplo, discrimina entre menores no acompañados migrantes y otros que no lo son. Así mismo, hizo referencia a que en él se señala que si Salvamento Marítimo rescata a estos niños “no están desamparados” (según ese documento), y que tienen que hacerse cargo las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. “¿Qué pasaría si el menor estuviese deambulando por las calles? ¿ahí no habría desamparo?, se cuestiona.

El ministro también ha aclarado que la Comisión Interministerial se convocó antes de que el Gobierno de Canarias publicase su protocolo e incidió en que cuando Clavijo le dijo que quería intervenir le trasladó por escrito que podía participar en la siguiente sesión.

Torres subrayó que esa interministerial ha sido “muy productiva” porque el Ministerio de infancia informó del trabajo realizado y que es “complejo” porque es saber el número de menores que están en las comunidades autónomas y los recursos de los que se disponen.