El apoyo de Coalición Canaria a Pedro Sánchez coloca al PP canario en el disparadero

“Rompe el pacto”. Es el grito que corearon varios asistentes durante la manifestación convocada por el PP en Tenerife este fin de semana para protestar contra la Ley de Amnistía. Los populares forman parte del Gobierno de Canarias con Coalición Canaria, que votará esta semana a favor de Pedro Sánchez durante la sesión de investidura. Un cambio de postura que tanto el presidente canario, Fernando Clavijo, como el vicepresidente, Manuel Domínguez, siguen manteniendo que no interfiere en las relaciones en el Ejecutivo regional. “Al poder se le combate desde el poder”, ha dicho este lunes el líder del PP en las Islas para tratar de justificar que siga gobernando con los denominados nacionalistas canarios. “No podemos permitir que Pedro Sánchez también tenga posibilidades de gobernar directamente en Canarias”, continuó.

La portavoz del PP canario, Noelia García, ha reivindicado a su partido como “muro de contención” para que Canarias no sea “una colonia de Pedro Sánchez”. En declaraciones recogidas por Efe ha admitido que “probablemente” sí que hay quien busca “desestabilizar” el pacto en el Gobierno de Canarias, pero ha insistido en que su partido no se va a “despistar ni un milímetro”. En la misma línea se han mostrado todos los dirigentes del PP a quienes se ha preguntado estos días: seguirán en el pacto regional y se fían de su socio Fernando Clavijo pese a pactar con Sánchez, a quien en la manifestación de este domingo tacharon de “traidor” y al que acusan de “romper España”.

Aunque en el Gobierno de Canarias se empeñan en transmitir normalidad, la alianza entre CC-PSOE de cara a la investidura empieza a tener otros efectos políticos, como la previsible entrada del partido de Clavijo en el gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, la tercera ciudad de Canarias. Se trata de una plaza muy suculenta para Coalición Canaria, pero que ostenta en la actualidad el PSOE en minoría, pues no pudo amarrar un pacto progresista tras las pasadas elecciones debido en parte a la división de la izquierda (Unidas se Puede, el partido que integra a Sí se Puede y Podemos pasó de cuatro concejales y de gobernar en el municipio a contar con dos tras la irrupción de proyecto Drago de Alberto Rodríguez).

No es la única plaza donde gobiernan CC-PSOE, que ya lo hacen en el Cabildo de Fuerteventura, donde han pactado juntos en varios ayuntamientos de esa isla. No obstante, fue la excepción de otra serie de alianzas naturales que sí que se cocieron entre Coalición Canaria y el PP en otras islas tras cerrarse el Gobierno regional. Se trata del Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife o el de Santa Cruz de La Palma, entre otros. También gobiernan juntos en otra de las principales ciudades del Archipiélago, Santa Cruz de Tenerife, donde se fraguaba antes de las elecciones un pacto entre socialistas y populares.

La posición contradictoria del PP

El PP reaccionó el pasado viernes tras conocerse el acuerdo firmado entre Coalición Canaria y Sánchez asegurando que conocía la decisión antes de anunciarse en la prensa y que esto mostraba la confianza que mantienen con Clavijo. Manuel Domínguez declaraba ante los periodistas que esperaba que el nuevo Gobierno cumpliese lo pactado en torno a la “agenda canaria”, el documento con el que el PSOE se hace con el voto de los nacionalistas canarios. Sin embargo, horas más tarde matizaba sus palabras y recalcaba en sus redes sociales que no comparte ni “entiende” la alianza entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez.

El líder del PP de Canarias ha insistido en que tiene que ser CC quien explique a sus militantes y votantes esta decisión. Además, añadía que “Pedro Sánchez ya ha demostrado que no tiene palabra, que no se puede confiar en él, por lo que creo que aquello a lo que se ha comprometido con las islas en ese acuerdo no lo va a cumplir”.

El partido de Feijóo se queda en Canarias con una postura contradictoria, al salir a la calle en contra de Sánchez y acusarle de “fraude electoral” reclamando elecciones mientras pacta con un partido que votará “sí” en su investidura esta semana. Lo hace además cuando CC ha utilizado los altos cargos del Ejecutivo regional para que sean ocupados por personas que deben ser relevadas por determinados pactos a los que ha alcanzado. Ha sido, por ejemplo, la plaza del viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, nombrado este mismo lunes y que recaerá en Jonathan Domínguez, quien dejó su acta en La Laguna para facilitar el pacto con el PSOE.

Otra de las contradicciones del PP en Canarias es que Feijóo no deja de repetir que se debería dejar gobernar a la lista más votada. El partido más votado en las Islas fue el PSOE, que de momento no se ha pronunciado sobre si valora un escenario en el que gobierne con CC.

El propio Clavijo ha salido este lunes a defender que quienes piden romper el pacto de Canarias no son militantes o votantes de CC o PP. Insiste en que está “tremendamente” satisfecho con este pacto y que existe lealtad entre los socios.