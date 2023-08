CC asegura que plantará cara para lograr una financiación autonómica “justa con Canarias”

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha afirmado este jueves que los nacionalistas “plantarán cara” para que el nuevo modelo de financiación autonómica contemple criterios como el de la insularidad y la ultraperificidad.

De esta forma el secretario de Organización de los nacionalistas canarios rechaza en un comunicado la propuesta que está sobre la mesa desde 2021, pues asegura que “los números” que hizo la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, “no servían cuando los planteó hace dos años y no sirven ahora”.

No obstante, Toledo reconoce la urgencia de una reforma que corrija “el agravio” en materia de financiación, ya que en la liquidación de 2021 publicada por el Ministerio de Hacienda las islas percibieron 1.145 euros menos por habitante que la comunidad mejor financiada, Cantabria, y 377 euros menos que la financiación media per cápita estatal, situando al archipiélago a la cola y superando sólo a Baleares.

Sobre la reforma del sistema de financiación Toledo señala que en el actual escenario tras el resultado electoral del pasado 23 de julio “se hace aún más necesario abrir el diálogo y llegar a acuerdos en todos los ámbitos”, y remarca la financiación autonómica como “una de las prioridades de la agenda de los nacionalistas canarios en Madrid”.

El secretario de Organización de CC subraya también que “Canarias no puede seguir pagando los platos rotos de un modelo de financiación pensado única y exclusivamente para el territorio continental”, e insiste en que la propuesta del Gobierno del PSOE “no es ni siquiera un punto de partida para la negociación del modelo de financiación que deberá ser justo con Canarias”.

Otra de las líneas rojas marcadas por Coalición Canaria es que las partidas del Régimen Económico y Fiscal (REF) no se incluyan en el reparto de la financiación autonómica.

Así, David Toledo señala que el REF es el instrumento que iguala a los canarios y canarias a los ciudadanos del resto de territorios y, por tanto, debe mantenerse al margen de la financiación autonómica, y apela al mismo tiempo al “diálogo y al consenso” para evitar errores del pasado.

Concretamente, alude de esta manera al sistema de financiación aprobado en 2009 y que supuso que las islas perdieran 700 millones de euros al año.

De la misma forma insiste en que el hecho diferencial “debe ser contemplado y cuantificado” porque de este sistema depende el futuro de los servicios públicos esenciales “y no tiene el mismo coste un hospital en La Palma que en Madrid”.

Así, incide David Toledo en la necesidad de “abrir la negociación para que los criterios de insularidad y la condición ultraperiférica de Canarias tengan peso en el próximo modelo de financiación autonómica”.

