Clavijo se queda sin piscina y tendrá que demoler una pérgola ilegal de su casa en La Laguna

El expresidente de Canarias Fernando Clavijo mintió públicamente cuando dijo que había retirado la piscina ilegal que había instalado en el patio trasero de su casa de La Laguna porque había llegado el frío a la ciudad. Daba a entender de ese modo que eso es lo que acostumbraba a hacer con una instalación pesada, de unos 20 metros cuadrados, compuestos no solo de la piscina, sino también de la correspondiente estructura con peldaños de acceso incluidos. En realidad, Clavijo retiraba la piscina porque, tras la publicación de una noticia en Canarias Ahora, había sido descubierto cometiendo una ilegalidad urbanística en la ciudad de la que fue alcalde entre 2008 y 2015. Pero no solo era la piscina: en el expediente ya resuelto por la Gerencia de Urbanismo de ese consistorio se ha detectado que también levantó sin licencia una pérgola con un toldo de 25 metros cuadrados que ahora tendrá que demoler.

El expresidente canario Fernando Clavijo tiene una piscina ilegal en el patio de su casa protegida de La Laguna

Así consta en la resolución que le ha sido notificada al candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Gobierno en las elecciones de este domingo. En esa resolución ya no se le requiere que retire la piscina porque, como adelantó este periódico, lo hizo él voluntariamente con acta notarial por delante. Efectivamente, como ya ha informado este periódico, Clavijo contrató los servicios de una notaria para que registrara el acontecimiento de su patio sin piscina, como se supone que hacía hasta ahora cada vez que llegaba el mal tiempo a La Laguna. Clavijo no ha contestado a la pregunta de este periódico sobre si ya ha cumplido con el ceremonial de volverla a colocar ahora que ha llegado la temporada de primavera-verano.

Una vez retirada la piscina, la infracción urbanística ha desaparecido respecto de esa instalación, pero ha continuado abierta por la pérgola. Sobre ella, en su descargo el expresidente y su esposa, a quienes se dirige el expediente urbanístico, han alegado que en realidad es un toldo, no solo legal sino que, en el caso de no serlo, ya no está el Ayuntamiento dentro de los plazos legales para expedientar y sancionar por tal infracción. Dice el abogado de Clavijo que la pérgola se observa por primera vez en una ortofoto oficial el 8 de abril de 2014, y dado que el expediente urbanístico se abrió en noviembre pasado, ya habrían transcurrido más de cuatro años.

Un toldo sevillano

No es eso lo que opinan los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, que sostienen que las infracciones urbanísticas cometidas dentro de un conjunto histórico no prescriben.

También alegan los infractores que esa instalación contaba con licencia en el momento de ser levantada en donde aún se encuentra. Y, efectivamente, existe una licencia, pero para un toldo, no para una pérgola, que lleva una estructura distinta, lo que ha conducido a Urbanismo a declararlo “ilegal e ilegalizable”.

Lo que alega el líder nacionalista es que lo que tiene en su patio es “un toldo sevillano (...) plegable corredero, guiado por guías de aluminio, con un sistema de apertura regulable, pudiendo conseguir aperturas deseables, sin necesidad de cerrar o abrir completamente.

Clavijo ha aprovechado la oportunidad que le ha brindado el trámite de alegaciones para reclamar al Ayuntamiento información sobre la fotografía que utilizó Canarias Ahora para informar, en noviembre pasado, de la piscina ilegal de su casa, y cómo es que la usó, a su entender, la Gerencia de Urbanismo de La Laguna para expedientarle.