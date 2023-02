Comisión sobre el reto demográfico en Canarias: “Los problemas de transporte se suelen achacar a la superpoblación, pero son producto de la mala planificación”

El profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna (ULL) José León García ha señalado este jueves, en la comisión parlamentaria de estudio del reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias, que el desafío demográfico del Archipiélago es el de la “bajísima” natalidad, ya que la tasa de fecundidad es la más baja de España, por debajo de un hijo por mujer.

El honorario ha comparecido en la comisión parlamentaria creada con el objetivo de analizar la situación demográfica y el equilibrio poblacional de las islas, después de que lo hiciera, el pasado 23 de enero, la catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), Josefina Domínguez, donde expuso los efectos del “capitalismo digital”.

En este caso, ha expuesto que la tasa de fecundidad de Canarias estaba el pasado año en 0,86 hijos por mujer y que, “seguramente”, la tasa de fecundidad este año sea, incluso, más baja.

Además, ha comentado que si se hace caso a algunas intervenciones y artículos, el principal reto demográfico de Canarias es la superpoblación, pero, ha añadido, que si nos fijamos en el índice de natalidad, este ha bajado desde principios de los años 70 del siglo pasado, hasta situarse por debajo del 6 por mil, el quinto lugar de España.

También, ha aclarado que las cuatro regiones que están por encima tienen menos natalidad porque su población está muy envejecida.

En cuanto al equilibrio poblacional, señaló que si se refiere al de recursos y población, en ese caso actúan las migraciones, que “siempre han existido”, de forma que cuando hay expectativas de empleo se producen inmigraciones, y cuando no las hay se llevan a cabo emigraciones.

El profesor de Geografía Humana ha manifestado que cada isla tiene su peso demográfico, que se deriva de su dinámica económica, y ha pedido tener en cuenta el cambio radical que ha sufrido el territorio, puesto que ha pasado de un modelo agrario a uno turístico en el que la tecnología ha ayudado a mejorar la economía y, con ello, se ha producido un aumento de la población.

A su vez, informó de que en los últimos años la diferencia entre nacimientos y fallecimientos es de 4.500 más para el primero y, recuerda, que el turismo se ha urbanizado en lugares en los que antes había poca o ninguna población. Esto ha sido un proceso de cambio económico que ha ocasionado problemas de transporte que se suelen achacar a la superpoblación, pero en realidad son producto de la mala planificación.

José León García ha explicado que la población del archipiélago canario se ha duplicado tres veces desde que se instauró un censo, en 1987, de forma que se ha pasado de 230.000 a 2.200.000 habitantes, y ha mostrado datos según los cuales hasta los años 70 del siglo pasado predominaba la emigración, y después la inmigración.

La población de Canarias se multiplicó durante el pasado siglo en un 5%, mientas que la española lo hizo en el 2%, por lo que se trata de una región con mucha vitalidad demográfica, pero no en los últimos tiempos. También debe tenerse en cuenta que hay gran diferencia por islas, de modo que en Gran Canaria y Tenerife ha aumentado mucho la población, y también en Lanzarote y Fuerteventura, pero no en las islas “verdes”, La Palma, La Gomera y El Hierro.

José León García ha llamado la atención sobre el hecho de que, gracias a los recursos del Estado y de la Unión Europea, en Canarias se dispone de ayudas para que una parte de la población se quede a pesar de no tener empleo, y ha estimado que el nivel de pobreza no es más alto debido a esos fondos, sino que se deben intentar “mantener o mejorar”.

El profesor de Geografía Humana ha señalado que si se quiere tener más natalidad, hay que establecer mejores políticas demográficas, y ha comentado que cuando una sociedad decide no tener hijos o tenerlos tarde es una pauta muy difícil de cambiar: “Para llevar a cabo un cambio no basta con ayudas económicas”, señaló. Además, ha recordado que la baja natalidad también provoca otros problemas como la soledad de personas mayores

Canarias es la región que tiene menos personas que se casan y en la que más divorcios hay, además, se tienen hijos más tarde, lo cual también condiciona la natalidad.

José León García ha precisado que si no se hacen casas, si no se planifica urbanísticamente y no hay donde vivir, no aumentará la población, y ha considerado que será preciso invertir en las islas periféricas, sobre todo en las occidentales, si se quiere que sean más atractivas para vivir.