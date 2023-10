Los Presupuestos de Canarias de 2024 no incluyen la prometida rebaja del IGIC por “circunstancias sobrevenidas”

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha registrado este martes en el Parlamento de Canarias el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2024, que alcanza un total de 11.301 millones, un 11% más sobre el presupuesto inicial del año anterior pero solo un 3,3% por encima del gasto real. Sin embargo, la nuevas cuentas no recogen la promesa electoral de Coalición Canaria y del Partido Popular de rebajar el IGIC, de lo que Asián ha culpado a “circunstancias sobrevenidas” para este aplazamiento “puntual y temporal” de esta medida.

Asián ha esgrimido que al llegar al Gobierno de Canarias, CC y PP tuvieron que elaborar unos presupuestos “con un escenario totalmente diferente” al de la anterior legislatura, con la recuperación de las reglas fiscales a partir del 1 de enero de 2024.

Preguntada por si esto no se sabía desde hacía meses, como ha recordado la oposición en los últimos días, Asián ha alegado que desde Canarias no podían hacer previsiones sobre la “fragmentación” en el Congreso tras la celebración de las elecciones generales, lo cual “dificulta la formación de Gobierno”, como tampoco que el ejecutivo en funciones “no iba a hacer nada” a la hora de marcar las magnitudes presupuestarias.

Todo esto son “circunstancias sobrevenidas”, ha proseguido la consejera, que ha indicado también que hoy por hoy desconocen las reglas fiscales que regirán en el nuevo marco europeo.

Asián ha insistido en que todas estas cuestiones “hay que aterrizarlas y ponerle números”, no basarse “en sensaciones, en elementos de juicio”, y en este caso el Gobierno de Canarias ha optado por “lo más sensato y adecuado: el bienestar de los canarios”, antes que la prometida rebaja fiscal.

Una rebaja a la que, dice, no renuncian en el ejecutivo autonómico, ya que igual que el del Pacto de las Flores introdujo rebajas puntuales en el IRPF para combatir la tensión inflacionista, “mucho más se tiene que hacer” con aquellos “impuestos regresivos” como el IGIC, que “grava más a quienes menos tienen”.

¿Existen plazos para cumplir con esa promesa? La consejera ha afirmado que depende de que “se despejen las incertidumbres” que han llevado a formular unas cuentas “prudentes y ajustadas al gasto real” para 2024. La oposición ha insistido al cumplirse los primeros 100 días de legislatura en que tanto CC como PP han incurrido en un fraude electoral, ya que la rebaja del IGIC era una de sus medidas estrella durante la campaña, y una vez en el Gobierno no solo no la han cumplido, sino que no le ponen fecha argumentando estas “incertidumbres” a las que ha aludido Asián.

La principal, según el Gobierno de Clavijo, existe en torno a las entregas a cuenta por parte del Estado, que “posiblemente sean mayores” que las que figuran en el proyecto de presupuestos, ha reconocido Asián, pero hasta que eso no se produzca “es aconsejable mantener la prudencia”.

Matilde Asián ha insistido en que el Gobierno de CC y PP está dispuesto a rebajar el IGIC “siempre y cuando esté garantizada la prestación de los servicios esenciales”, esto es, sanidad, educación y servicios públicos, que acaparan casi dos tercios del incremento de las cuentas del próximo año en comparación las vigentes.

La consejera de Hacienda ha proclamado que “los impuestos deben financiar los servicios públicos esenciales” y que una vez los colectivos más vulnerables “estén protegidos” se podrá pensar en “devolver el esfuerzo realizado por las familias” vía rebaja impositiva.

“Cuando esto esté cubierto, el resto, si lo hubiere -se podría pensar en- bajar impuestos”, ha añadido Asián, quien ha recalcado que “no hay mejor política social que el empleo”, y para ello se necesita mejorar la actividad económica.

El objetivo, ha apuntado, es ensanchar las bases imponibles para aumentar la recaudación aun bajando los tipos, pero para eso se necesita “un crecimiento económico potente”.

Agricultura, Política Territorial y Turismo pierden financiación

Así, la Consejería de Narvay Quintero pierde un 14,3% de los fondos y se queda en 143,4 millones, la de Manuel Miranda un 6,6% hasta los 106,4 millones y la Jessica De León otro 7,1% hasta los 238,2 millones.

La consejera ha dicho también que el Gobierno recurrirá a una operación de endeudamiento por 56 millones para hacer a las liquidaciones del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 si bien el archipiélago seguirá como una de las comunidades menos endeudadas con 6.570,1 millones, un 11,6% del PIB.

El presupuesto incluye 700 millones más para Sanidad, Educación y Bienestar Social, tres consejerías que ven incrementar sus recursos.

En el caso de Sanidad gana un 14,8% hasta sumar un total de 4.109 millones (el 38,2% de las cuentas), Educación sube un 4,4% hasta los 2.092,7 millones y Bienestar Social se incrementa en un 4,9% hasta alcanzar los 715,1 millones.

En cuanto a las modificaciones tributarias incluidas en el presupuesto, la consejera el aumento en las labores de tabaco para la modalidad calentada y los vapeadores, por importe de 3,9 millones, y otro incremento en los refrescos por el que se espera obtener 9,1 millones.

En el lado contrario ha defendido deducciones fiscales por importe de 245 millones entre los que se incluyen 18 millones por la bonificación de sucesiones y donaciones, la prórroga de la deducción en el IRPF por la inflación, valorada en 177 millones, reducciones de IRPF del Ejecutivo anterior por 57,8 millones, reducciones en el IGIC para viajes en la misma isla, servicios veterinarios o pañales o reducción por el uso de gasóleo industrial por valor de dos millones.

Asián ha valorado el aval que ha dado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a las cuentas autonómicas y ha insistido en que la promesa electoral de rebajar el IGIC al 5% “sigue vigente”, pero se ha “pospuesto” por priorizar el gasto social.

El gasto en personal se dispara en 337 millones

“Queremos ayudar a las personas vulnerables y que no se cronifiquen y cuando todo eso esté cubierto, devolveremos a las familias el esfuerzo realizado, es prioritario”, ha señalado, sin obviar que les preocupa en el seno del Gobierno como la renta media de Canarias se aleja de la española y la europea.

Además, ha destacado que el escenario para la elaboración de los presupuestos ha cambiado porque se recuperan las reglas fiscales, algo que ha insistido en que no se conocía del todo, aparte de que el “nuevo marco” lo traslada la CE hasta después de las elecciones de junio.

Asián ha insistido también en que no sabían que el Gobierno central en funciones “no iba a hacer nada” y a no publicar las magnitudes económicas para que las comunidades autónomas pudieran elaborar sus propios presupuestos.

La consejera ha apuntado también que los gastos en personal se incrementan en 337 millones, principalmente para sostener el aumento de plantilla derivada de la pandemia, y la subida del 2% de las retribuciones de los empleados públicos más un 0,5% adicional dependiendo de la evolución del IPC.

El aumento en salarios de altos cargos suma unos cuatro millones de euros, debido principalmente a la creación de la Consejería de Universidades y Ciencia.

En cuanto a los ingresos no financieros, el Bloque de Financiación Canario aumenta su previsión de recaudación en un 6,8% mientras que los tributos cedidos y tasas ascienden a un 8%, a lo que se suma el convenio de carreteras con 145 millones más.

Según las previsiones que maneja el Ejecutivo, la economía canaria crecerá el próximo año un 2%, la tasa de paro caerá al 15% y la inflación se situará en el 3,2%, y el nivel del PIB previo a la crisis no se recuperará hasta final de año.

Tenerife, la isla con más inversión

Tenerife es la isla con más inversión en los presupuestos de 2024, con un total de 292,8 millones, un 7,7% más, lo que representa el 15,5% de todas las cuentas.

A continuación se sitúa Gran Canaria, que suma un total de 273,5 millones, un 14,5% del total. Por detrás están Fuerteventura y Lanzarote, con 110 y 105,3 millones respectivamente, con incrementos del 6,8% y 7,6% respectivamente.

En el caso de La Gomera la inversión asciende un 8,7% hasta los 86,4 millones y en El Hierro otro 6,6% hasta sumar 39,2 millones.

La Palma alcanza los 126,7 millones, el 6,7% del total.

El capítulo Varias islas se incrementa en un 5,3% hasta los 848,6 millones.

La Palma y Gran Canaria, con una subida del 9,8%, son las islas en las que más crece la inversión territorializada en los presupuestos de Canarias de 2024.

En total, la inversión territorializada por islas crece un 6,9% hasta los 1.888,3 millones, 121,3 millones más.

Cuentas “antisociales” e “imprudentes”

Las nuevas cuentas, según el presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y exconsejero de Hacienda del Gobierno en la anterior legislatura, Román Rodríguez, son “temerarias, muy imprudentes y antisociales”. A su juicio, hay una pérdida de participación y peso en las áreas de Educación, Servicios Sociales, Universidades, Servicio Canario de Empleo y el sector primario. Por ello, NC-BC avisa de que se incumplirán las leyes de Servicios Sociales y Educación y se comprometerá la implantación de la Renta de Ciudadanía y los servicios de la dependencia.

Sobre la no rebaja del IGIC, NC-BC afirma que es la “consagración del engaño masivo y premeditado” que perpetraron CC y el PP en la campaña de los comicios del pasado mes de mayo. Se trata del incumplimiento del principal compromiso electoral, bajar el Impuesto General Indirecto (IGIC) del 7 al 5%.

Además, Rodríguez destacó de las cuentas que en relación al gasto, este presupuesto incorpora 1.121 millones de euros de gasto a pesar de las señales de estancamiento de la economía y a la activación de reglas fiscales europeas en 2024. Rodríguez denunció, en sintonía con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que se falsea la regla de gasto. La recomendada está en el 3% mientras que CC y el PP han puesto un 6%, reprobó el líder de NC-BC.