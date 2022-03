El consejero de Hacienda de Canarias defiende intervenir los resultados de empresas para bajar la inflación

El consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha dicho este miércoles en comisión parlamentaria que el mercado está “manipulado, interesado” y genera miles de millones de euros a empresas como las eléctricas, y por ello, ha añadido, “o intervenimos” en los resultados de esas empresas o no se pasará la inflación“.

En respuesta a una pregunta del diputado del grupo Popular Fernando Enseñat acerca de las medidas para paliar la alta inflación que sufren los canarios y sus efectos adversos, Rodríguez ha insistido en que una rebaja generalizada de impuestos es más un problema que una solución.

Enseñat, sin embargo, ha afirmado que los canarios llevan doce meses sufriendo “el disparate” de la subida de precios, y ha recordado que 2021 se cerró con una inflación del 5,8% en las islas, y en febrero de 2022 se llegó al 6,8%. Se ha referido también a que la subida de precios no ha sido solo en luz y combustible, sino también en la cesta de la compra y el transporte, y en todos esos meses “de sangría” el Gobierno canario “no ha hecho nada de nada y se ha opuesto” a las propuestas que ha hecho el PP. Como ejemplo, ha dicho que los grupos que apoyan al Gobierno regional (PSOE, Podemos, NC y ASG) se opusieron en el debate sobre el estado de la nacionalidad a la propuesta del PP de aumentar al 99% la bonificación del impuesto del combustible para el sector primario y el transporte, así como a la industria y al turismo, una medida contra la que votaron en el Parlamento, ha añadido, pero que hace tres días aprobó el Gobierno central, sin incluir a la industria y al turismo.

Por ello, Enseñat ha acusado a esos partidos de “votar una cosa el jueves” y dos días después celebrar que se apruebe eso mismo como “medida estrella y única” para luchar contra la inflación y para parar la huelga de transportistas.

También ha recordado que el PP en muchas ocasiones ha pedido una bajada generalizada de impuestos, del IGIC, del IRPF, de sucesiones y donaciones, de combustibles, “que antes eran necesarias pero ahora imprescindibles”, si bien ha reconocido que no son la única medida pero sí la más rápida, eficiente y directa“. Lo que no ha mencionado el diputado popular es que una cosa es pedir que se bajen los impuestos y otra distinta hacerlo. De hecho, en las casi dos legislaturas de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España se subieron prácticamente todos los impuestos estatales y los españoles soportaron entonces la mayor carga impositiva de la democracia. Y no solo eso, sino que cuando Rajoy salió del Gobierno en junio de 2018 había más deuda pública y más presión fiscal que cuando entró. Según datos de Europa Press, durante el primer año de Rajoy, en 2012, la presión fiscal en España era del 33%. En 2018, cuando fue destituido por una moción de censura, era del 35,4%.

Enseñat, siguiendo los postulados de Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno canario de estarse “hinchando a recaudar impuestos” gracias a la inflación, y ha agregado que cuanto más altos son los precios más se recauda por IGIC, de forma que en diciembre del pasado año, con una inflación del 5,8%, se recaudaron 146 millones de euros, la mayor desde 2017 y 47 millones más que en 2020.

Al PP, en temas fiscales, “ni caso”

El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha replicado que en estos momentos se vive globalmente en tasas de inflación desconocidas, que se produjeron en gran medida “al calor” de la pandemia, y ha apuntado que por eso el pasado año Canarias cerró con una inflación del 5,8%, pero “por cierto”, por debajo de la media española y de EEUU.

Rodríguez ha comentado que el fenómeno inflacionario está muy vinculado a los efectos que la globalización quebró durante la pandemia, y a partir de ahí la evolución de los precios de las materias primas, de los fletes, y otros, así como la interrupción de las cadenas de producción han generado alta tensión en el sistema económico.

Y esto no se resuelve “con demagogia” ni con el boletín oficial, y ha reclamado actuar en el origen de los problemas, y ha recordado al diputado Fernando Enseñat que la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, tiene la inflación más elevada que Canarias.

Román Rodríguez ha hecho hincapié en que el Consejo Europeo de la semana pasada no ha servido para intervenir en un mercado “trucado”, que está haciendo que “determinadas eléctricas y transnacionales ganen miles de millones sin mover un dedo”, porque, preguntó, “cómo se explica que hace un año el megavatio hora costara 45 euros y un año después estuviera en 550, y cuando el Consejo Europeo habló de intervenir, bajó a 270”.

Por ello, ha agregado, “o intervenimos en los resultados de esas empresas” o no se parará la inflación, y ha afirmado que al PP en los temas fiscales “ni caso porque sus receta es demagógica, manipulada, ineficiente y que no recomienda ni la gente liberal bien documentada”.

Como ejemplo ha puesto que desde el Banco de España y desde la CEOE se plantea que las medias paliativas sean selectivas en los temas fiscales y en las ayudas.

Por ello, ha reiterado, el gobierno canario no propiciará rebajas generalizadas de impuestos porque “son un problema más que una solución”, y no las recomienda “nadie sensato, solo la demagogia de la oposición”.

También ha respondido el consejero a la diputada del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Rosa Dávila, quien ha considerado que en las medias anunciadas por el gobierno español no se tiene en cuenta de manera suficiente a Canarias, pues no se aplican, por ejemplo, a las tasas aeroportuarias ni al combustible en las islas no capitalinas.

Controlar a las eléctricas con precios máximos e impuestos

Román Rodríguez ha opinado que la inflación será más duradera de lo que hace una semana se creía, y, además de comprometer la recuperación económica empobrece a todos “en todas partes” porque se trata de un problema inflacionista global “impensable” hace seis meses.

El consejero de Hacienda ha insistido en que es preciso intervenir en el origen del problema, que está en los mercados de las materias primas, en los sistemas monopolísticos de los fletes y en una economía global en manos de muy poca gente sin ningún tipo de control, en unas entidades empresariales “que ganan miles de millones de euros en semanas sin haber generado nada, ni riqueza ni empleo”.

Así, ha continuado, “o se topan los precios, o se ponen impuestos a las eléctricas, que lo dicen conservadores sensatos, estudiosos, rigurosos, y no oportunistas y demagogos, o se desacopla el gas del sistema de cálculo del precio final de la energía, o el boletín no va a resolver este tema”.

Es reconocido que caben medidas “quirúrgicas” tanto en las rebajas fiscales como en las ayudas, y ha considerado que algunas de las medidas anunciadas por el gobierno español serán poco eficaces, como la de bajar 20 céntimos el precio de la gasolina, pues está convencido de que el viernes se habrá subido en las gasolineras.