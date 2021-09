El consejero de Transición Ecológica, sobre la reubicación en La Palma: "Lo importante son las personas, lo último, los ecosistemas"

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha garantizado este miércoles ante el Pleno del Parlamento que el Ejecutivo busca una "solución técnica con corazón" para realizar la reubicación de los vecinos afectados por la erupción volcánica en La Palma.

"Lo importante son las personas, lo último, los ecosistemas", ha señalado en una comparecencia en la que ha dejado claro que no habrá impedimentos legales para evitar el desarraigo de los damnificados y "el único límite" que habrá será el que imponga la naturaleza.

Ha dicho que van a "hacer lo imposible" para ayudar a los "dramas humanos" que hay en la isla porque bajo la lava "están enterradas las raíces vitales de los vecinos", de ahí que la reconstrucción necesite de "soluciones humanas" y no técnicas o legales.

Valbuena ha comentado que no es "sospechoso" de defender los ecosistemas y hábitat naturales pero ha dejado claro que no va a defender que los nuevos terrenos que ha generado la colada de lava son espacios naturales protegidos.

"Haré lo posible para rebatir esos argumentos y si me enseñan un precepto, un artículo o una normativa legal lo vamos a cambiar, el cuerpo normativo actual no está pensado para una erupción", ha sentenciado, subrayando que para el Gobierno regional, los propietarios de esos terrenos "son los mismos" que había antes de la erupción.

En esa línea, ha comentado que se va a analizar "caso por caso" la situación de cada afectado, incluso los de las personas que no quieran volver a esos barrios por el impacto psicológico.

"Hay que intentar evitar al máximo los desarraigos y la deslocalización. Vamos a poner todos los esfuerzos, nunca nos hemos enfrentado a este ejercicio porque es la primera erupción en una zona de consolidación urbana, pero las personas van a ser prioritarias en la reconstrucción", ha destacado.

Desde el punto de vista medioambiental, ha comentado que por ahora, la calidad del aire y el agua de la isla no está afectada ni genera daños a la salud aunque la previsión es que la red de riego del valle de Aridane quede inoperativa, por lo que se van a instalar depuradoras en los próximos días.

En cambio sí ha admitido un "daño irreparable al hábitat" porque una erupción volcánica es la "catástrofe natural más importante de todas" y la peor para un territorio porque "la naturaleza hace borrón y cuenta nueva y de forma dolorosa".

La restauración ambiental "es imposible"

Además, ha dicho que plantear trabajos de restauración ambiental "es imposible" porque el malpaís tarda hasta unos 3.000 años en empezar a ser colonizado.

La portavoz del Grupo Socialista, Nayra Alemán, ha dicho que la erupción "no ha acabado" y La Palma "será una isla diferente", con modificación de barrancos, por ejemplo, y entiende que no se puede "seguir encorsetados" con el planeamiento actual dado que la situación de la isla no es normal. Por ello, ha solicitado a Valbuena que se trabaje "al lado de los palmeros" en la reconstrucción.

Ricardo Fernández (Cs) ha dicho que hay riesgo de contaminación del aire y el agua por la expulsión de gases y ceniza, más los efectos que pueda haber en el mar, advirtiendo de que el paso de la lava activa un cambio paisajístico en la isla y "se tardará mucho tiempo" en poder urbanizar y volver a cultivar.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que las zonas afectadas tendrán una protección ambiental por lo que hay que "compensar" a los afectados, subrayando que aparte de los daños en el terreno habrá que vigilar también los de la flora y fauna marina.

Francisco Déniz, de Sí Podemos, ha comentado que la erupción "es una catástrofe humana" por lo que ha instado a las instituciones "a poner todo y más" para tratar de reconstruir la isla, si bien ha dicho que será "complicado y motivo de sufrimiento" compensar las emociones perdidas.

Potenciar el consumo de plátanos

En su opinión, en la isla se abre "un nuevo ciclo ecológico" y ha mostrado su preocupación por posibles deslizamientos de la ladera, lo mismo que la afección a las fincas de plátanos, por lo que ha reivindicado más consumo, que siga el corte pese a la caída de ceniza y que mejoren las condiciones de los trabajadores.

Luis Campos, portavoz de NC, ha dicho que la erupción no ha acabado y las consecuencias "pueden ser diferentes", por lo que, antes de la posible reconstrucción, cree que hay que preparar todas las medidas para cuando se pueda iniciar, subrayando que se debe evitar el desarraigo y la deslocalización de las familias.

Por el Grupo Popular, Luz Reverón ha comentado que se desconoce cuánto va a durar la emisión de lava y su enfriamiento, "hay muchas incógnitas", pero ha instado a la Cámara "a cambiar el chip" para ayudar a los palmeros con la reagrupación familiar. "A esas personas que lo han perdido todo ahora hay que devolverles sus sueños", ha agregado.

David de la Hoz, del Grupo Nacionalista, ha comentado que la erupción ha puesto sobre la mesa la "fragilidad" de las islas y la "solidaridad" de los canarios que responde a la "identidad" del archipiélago en su consideración como "pueblo".

Ha anunciado que su grupo va a estar con el Gobierno para apoyar modificaciones legislativas y normativas que faciliten la reubicación de los vecinos y tengan otra vez un futuro cerca de la zona donde perdieron sus viviendas.

Ha recordado que Lanzarote sufrió seis años de erupciones en el siglo XVIII y los agricultores lograron "domesticar" el volcán y hacer sus tierras cultivables.