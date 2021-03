La oposición acusa al alcalde de San Mateo de no guardar cuarentena tras saberse que cuatro concejales tienen COVID

Cuatro concejales del Ayuntamiento grancanario de San Mateo, todos del partido político Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), han dado positivo por COVID-19. Así lo han confirmado fuentes de la oposición, Alternativa por San Mateo (A.x.S.M.), a este periódico después de intentar sin éxito que su alcalde, Antonio Ortega, ratificara esta información. Se trataría del concejal de Deportes, Parques, Jardines y Transportes, Miguel Reyes; el de Desarrollo Económico, Limpieza, Cementerio y Medio Ambiente Urbano, Juan Báez; Daniel García, de la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud, Nuevas Tecnologías, Transparencia y Sanidad; y José Santana, de Vías y Obras Públicas, Alumbrado y Mantenimiento.

"El pueblo es muy pequeño y desde el miércoles ya sabíamos que había dos positivos", señalan las fuentes. En este cribado, y según la oposición, dos concejalas dieron negativo pero, tal y como dicta el protocolo, se encuentran confinadas. Este jueves, se han confirmado los otros dos positivos.

La oposición reconoce que no entiende el modus operandi del alcalde, ya que, aún siendo conocedor de dos positivos desde hace un día, "no está de cuarentena ni tampoco la concejala restante del grupo de gobierno de San Mateo". Estas fuentes también denuncian que no se haya realizado ningún tipo de comunicado para la ciudadanía desde que se conociera la información.