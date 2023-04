Los diputados del Parlamento de Canarias ingresan de media 5.500 euros al mes

Entre 4.600 euros quien menos y 9.000 euros quien más, de media 5.500 euros. Esos han sido los ingresos mensuales de los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias con dedicación exclusiva a lo largo de la décima legislatura que ahora termina.

Los sueldos y las dietas de los políticos siempre son objeto de controversia y cuando se plantea la pregunta de cuánto ingresa un diputado autonómico en Canarias, sumados todos los conceptos, la respuesta inicial ha de ser forzosamente que “depende”.

Los entradas fijas, es decir, sueldos, complementos y pagas extras, y las variables, o sea indemnizaciones y asistencias, también conocidas como dietas, son las fuentes de ingreso de los representantes parlamentarios.

La cuantía de las retribuciones se ha mantenido sin cambios a lo largo de la legislatura.

Sin embargo, en la última reforma reglamentaria se ha ampliado el periodo de cobro del sueldo para todos los que tienen dedicación exclusiva (no solo para los miembros de la Diputación Permanente) hasta la celebración de las elecciones y no hasta la disolución del Parlamento como ocurría en anteriores legislaturas. Eso se traduce en casi dos meses más de ingresos.

Los salarios fijos oscilan entre los 4.300 y los 6.700 euros al mes, incluidos complementos y prorrateadas las pagas extra, a los que se suman unas dietas por asistencia.

Según un análisis de los datos individualizados que facilita la Cámara autonómica en su portal de internet, las dietas percibidas por los 70 diputados en esta legislatura, denominadas indemnizaciones y asistencias, suman algo más de 2,3 millones de euros, a falta de publicarse las de marzo, abril y mayo. Eso representa una media mensual de 753 euros cada uno.

En todo caso, hay mucha variabilidad, porque los ingresos por dietas van desde los casi 340 euros mensuales de media del diputado que menos ha percibido a los cerca de 2.300 cada mes que ha ingresado el que más.

El factor más importante del que dependen los ingresos de los diputados es si tienen o no dedicación exclusiva, es decir, si el diputado está o no a sueldo del Parlamento, puesto que los que no tienen dedicación exclusiva perciben únicamente las dietas y compensaciones por asistir a las reuniones y sesiones parlamentarias.

El 80 por ciento de los diputados tienen dedicación exclusiva, 56 en total según el portal de internet, un régimen al que pueden adherirse libremente y que supone percibir un salario, sin poder dedicarse a actividades privadas salvo la docencia y la investigación a tiempo parcial, previa autorización.

No obstante, el diputado con dedicación exclusiva sí puede estar en otras instituciones como ayuntamientos o cabildos. Los diputados que son miembros del Gobierno perciben su sueldo del Ejecutivo y por tanto no tienen dedicación exclusiva, pero sí cobran por asistencia.

Los ingresos de cada diputado dependen también de si tienen cargo o no en la estructura del Parlamento y de la asiduidad con la que acuden a la Cámara, puesto que su presencia o ausencia en plenos, comisiones, reuniones o actos de representación determina el dinero adicional que perciben en calidad de dietas.

Sueldos

El sueldo mensual básico es el mismo para todos los diputados con dedicación exclusiva: 3.975,05 euros. A este salario se le añaden dos pagas extras, una en junio y otra en diciembre, y aquí empiezan las diferencias.

Las pagas extra del presidente del Parlamento son de 3.107,35 euros cada una; en el caso del resto de miembros de la mesa, portavoces y presidentes de cada grupo son dos pagas de 2.511,59; los portavoces suplentes tienen pagas extras de 2.249,56 euros; y finalmente las pagas extra de los diputados sin cargo adicional son de 1.987,53.

Junto al salario regular y las pagas extras, los diputados que tienen algún cargo tienen un complemento mensual, no así los diputados rasos.

Los diputados con cargo, es decir con complemento retributivo, son 26 en total, quince hombres y once mujeres: un presidente, cuatro miembros de mesa, siete portavoces de grupo, seis presidentes de grupo y ocho portavoces suplentes.

El complemento mensual del presidente es de 2.239,63 euros, el resto de miembros de la mesa, portavoces y presidentes de grupo cobran 1.048,12 de complemento mensual y los portavoces suplentes perciben 524,05 euros.

En definitiva, prorrateando las pagas extras y sumando el sueldo y el complemento, el presidente del Parlamento cobra por retribuciones fijas 6.733 euros de media cada mes; el resto de los miembros de la Mesa del Parlamento, los portavoces y los presidentes de los grupos 5.442 euros y los portavoces suplentes 4.874.

Los demás diputados con dedicación exclusiva pero sin cargo tienen una retribución fija mensual prorrateadas las extras de 4.306 euros.

Dietas

Además de la retribución mensual fija, los diputados y diputadas tienen una retribución variable, que son las dietas o indemnizaciones por asistencia, un complemento que reciben los parlamentarios cuando acuden a las diversas reuniones del Parlamento, incluidos los que no tienen dedicación exclusiva.

Las dietas son variables y dependen a su vez de varios factores, en primer lugar de las veces que asistan a los plenos, comisiones, actos de representación o reuniones.

También dependen estas compensaciones de otros factores, como el cargo que tenga cada cual dentro de la Cámara (a más cargo dieta más elevada), la isla de procedencia (teniendo en cuenta que la sede del Parlamento está en Tenerife, los diputados de esta isla tienen una dieta inferior), si se tiene o no dedicación exclusiva o el tipo de reunión.

Así por ejemplo, si el presidente es de Tenerife, como ocurre en esta legislatura, cobra de dieta (“por las responsabilidades de gobierno y gestión permanente al frente de la Cámara”) un máximo de 145 euros al día, que serían 175 si fuera de Gran Canaria y 180 si fuese de otra isla.

Los portavoces de Tenerife cobran 90 euros por asistir a una sesión parlamentaria, que bajan a 60 para un diputado de a pie. Si son de Gran Canaria son 130 y 83 euros, respectivamente, y si son de otra isla perciben 160 euros el portavoz y 113 el diputado raso.

Según la suma realizada a partir de los datos individualizados que facilita el Parlamento, los 70 diputados y diputadas, con o sin dedicación exclusiva, han obtenido algo más de 2,3 millones de euros en dietas e indemnizaciones por asistencia desde julio de 2019 hasta febrero de 2023, a falta de contabilizar marzo y abril y mayo, cuyos datos aún no están disponibles.

La media mensual son 753 euros por diputado en esos 44 meses. Como en todo, aquí también hay mucha variación y se nota el peso del cargo, aunque no siempre, porque a veces los diputados que tienen cargo no son los más asiduos.

El diputado que más dietas ha percibido es el presidente del Parlamento, 2.293 euros mensuales de media; el que menos, 337 euros.

Con dietas de más de 1.500 euros al mes de media figura otro de los miembros de la mesa y uno de los portavoces parlamentarios.

Entre 1.000 y 1.500 euros mensuales en compensaciones por asistencia hay once diputados, todos ellos entre los cargos parlamentarios; entre 500 y 1.000 hay otros 35 parlamentarios y veintiuno están por debajo de 500 euros.

Por circunscripción, son los diputados de La Gomera los que más dietas obtienen, 1.059 euros al mes de media, seguidos de los de El Hierro con 842.

Los de Gran Canaria ingresan de media mensual 808 euros en concepto de dietas, los de Tenerife 766, los de Lanzarote 715, los de Fuerteventura 704, los de La Palma 684 y los de la circunscripción autonómica 613.

Por grupo parlamentario, ASG lidera las dietas con 1.126 euros de media al mes para cada uno de sus tres componentes, seguidos de los cuatro de Nueva Canarias con 954, los dos del grupo mixto con 909, los once del PP con 756, los 25 del PSOE con 750, los 20 de CC con 671 y los cuatro de Sí Podemos Canarias con 650. La única diputada no adscrita alcanza los 624 euros.

Ingresos mensuales fijos y variables

Una vez contadas las retribuciones fijas y sumadas las indemnizaciones variables por asistencia, ya se puede tener una idea más ajustada de cuánto ingresan los parlamentarios canarios con dedicación exclusiva al mes. La media de todos ellos es de 5.561 euros.

Agrupando a los diputados por su cargo, el presidente ha percibido en la legislatura 9.025 euros mensuales por término medio, puesto que el sueldo, complemento y pagas extra prorrateadas son 6.733,57 y la media mensual en dietas son 2.292,91 euros.

Sumando esas mismas fuentes de ingresos, los otros cuatro miembros de la Mesa del Parlamento han percibido de media unos 6.830 euros al mes, algo más que los cerca de 6.600 euros de los portavoces, los 6.200 de los presidentes de grupo y los 5.600 de los portavoces suplentes.

Los diputados sin cargo con dedicación exclusiva han tenido unos ingresos medios en torno a 4.900 euros al mes, con variaciones que van desde los cerca de 5.200 quien más cobra a los casi 4.700 quien menos, diferencias atribuibles a las dietas percibidas.