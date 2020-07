Evelyn Alonso seguirá como asesora en el Parlamento de Canarias y como concejal en Santa Cruz

La concejal no adscrita Evelyn Alonso y futura responsable de la Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, ha anunciado que va a mantener su puesto como asesora de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, además de su nuevo cargo en el Consistorio capitalino. Ello, pese a haber sido expulsada de ese partido tras conocerse que apoyaría (como finalmente ha hecho este lunes) la moción de censura contra la socialista Patricia Hernández en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

José Manuel Bermúdez (CC) recupera la alcaldía de Santa Cruz tras prosperar la moción de censura contra Patricia Hernández

En declaraciones a los medios tras prosperar la moción de censura contra Hernández, Evelyn Alonso ha defendido que su trabajo como asesora "no es incompatible" con el puesto de concejal no adscrita y afirmó que, de momento, podrá hacer las dos cosas "perfectamente".

En este sentido, Alonso dijo estar "muy tranquila" porque cuenta con un equipo "maravilloso y sólido" que le va a ayudar, además de "con la gente de la casa". Añadió, también, que está en "pleno contacto" con los autónomos, los comercios, y que tiene ideas y proyectos en los que ya venía trabajando desde el mandato anterior que no se han desarrollado y que va a poner sobre la mesa.

Respecto al cambio de gobierno tras la moción de censura, Alonso reconoció estar "muy contenta" con "el nuevo cambio que se presenta para Santa Cruz, donde a partir de ahora se pone en marcha un proyecto sólido, real, útil y estable, que es lo que hace falta en este tiempo de crisis". Alonso opinó todo lo contrario respecto a sus ahora socios, CC, durante la pasada campaña electoral, cuando dijo que hacía falta un cambio en la ciudad y regeneración política.

Preguntada por las palabras que le dedicó su excompañera Matilde Zambudio en la sesión plenaria, prefirió no hacer valoraciones "porque no vale la pena". No obstante, recordó que la condición de concejal no adscrita está ahora mismo en manos de los jueces y a la espera de que ratifiquen dicha condición o si vuelve al Grupo Mixto. "Confío en que todo saldrá bien", afirmó. Alonso, que cuando tomó posesión de su acta de concejala dijo que no era el momento de hablar de mociones de censura, firmó horas después ante notario su apoyo a la misma, y eso después de que desde su entonces partido, Ciudadanos, trataran de ponerse en contacto con ella en numerosas ocasiones y esta no contestase en ninguna de ellas, según explicó la portavoz nacional Melisa Rodríguez. Esto motivó su expulsión del partido, aunque continúa como asesora del grupo parlamentario.

Sobre los supuestos insultos y ataques que ha recibido desde que se confirmó su apoyo a la moción de censura, indicó que lo que ha pasado estos días no se lo desea a nadie porque es "bastante desagradable": "Yo esperaba un juego limpio porque una moción de censura es una herramienta democrática y legal. Ha sido duro pero lo importante es mirar hacia adelante. Tengo ganas de empezar mañana a trabajar por los chicharreros, que es lo que me va a mover a partir de ahora". Alonso acusó a la ya exalcaldesa Patricia Hernández de haberla amenazado, pero ni denunció los hechos ni se ha demostrado que fuera cierta dicha amenaza, pese a que varios medios difundieron una grabación en la que se escuchaba a Hernández hablar de que la moción "hay que votarla" y luego vivir en Santa Cruz, "¿o nos mudamos?", aunque sin que se incluyera ninguna amenaza concreta en dicho audio.

Incidió en que quedan tres años "muy duros" y quiso dejar claro que no va a "perder el tiempo mirando al pasado". "Lo que se ha hecho bien se va a aprovechar y se va a potenciar, y lo que no se ha hecho, se va a empezar a realizar". Asimismo, espera que el PSOE, Matilde Zambudio y Unidas Podemos "tengan el nivel que se merece Santa Cruz desde la oposición y trabajen con el grupo de gobierno, porque esta ciudad está cansada de revanchismos y peleas entre ideologías", dijo nada más terminar este pleno en el que en todo momento han sonado de fondo protestas de ciudadanos como "Coalición, corrupción" a la puerta del Ayuntamiento.