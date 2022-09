Falta de acuerdo en el Parlamento canario sobre las subvenciones al transporte público en las Islas

El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este martes una Proposición No de Ley (PNL) del grupo Nacionalista en la que instaba al Gobierno autonómico a la gratuidad del transporte en guagua, para luego pedir al Estado la compensación de este coste.

Los grupos que apoyan al Gobierno (PSOE, NC, Sí Podemos y ASG) propusieron dos enmiendas para que, por un lado, se estudie la ampliación de la bonificación actual del 50% hasta el 100%, y por otro, que se alargue más allá del 31 de diciembre, pero ambas fueron rechazadas por CC-PNC, por lo que finalmente votaron en contra de la PNL.

Beatriz Calzada, de CC-PNC, dijo que el descuento del 50% es insuficiente ante la evidencia de que los trenes de cercanías, de los que carece Canarias, son gratuitos, por lo que en las islas, opinó, debe aplicarse el mismo trato para el transporte público gratuito que en otros territorios.

Sin embargo, la portavoz del PSOE, Nira Fierro, argumentó que “no hay agravio con otros territorios”, puesto que el 100% de los canarios tiene un descuento del 50% en guaguas, mientras que en el resto de España es de solo el 30%, y apenas el 7% de las personas tiene acceso a la gratuidad del tren de cercanías.

Al respecto, desde CC, la diputada Beatriz Calzada ha explicado que el motivo por el que Coalición no ha aceptado las enmiendas de los grupos del Gobierno es que lo que se quería con la PNL era una “acción inmediata” y que las enmiendas presentadas lo que buscaban era un “estudio” de la situación, opinó.

La nacionalista criticó que, a su entender, el Gobierno de Canarias haya intentado “justificar” que el 50% de bonificación para el transporte en las islas sea “mejor que no pagar nada”.

Calzada hizo especial hincapié en que el Ejecutivo regional no puede permanecer en “silencio”, ya que, recordó, Baleares “sí denunció la discriminación y a ellos le dieron el 100% de bonificación”.

“El Gobierno de España vuelve a diferenciar a los ciudadanos de España por la residencia, y a nosotros nunca nos sale a cuenta”, dijo, para añadir que Canarias necesita de las medidas extraordinarias igual que el resto del país.

La diputada del PP, Luz Reverón, ha asegurado que lo único que está haciendo el PSOE regional es “reírle las gracias a su jefe de filas”. Por ello, justificó su voto en contra de las enmiendas y a favor de la PNL. “Las han presentado porque saben que las PNL no vinculan jurídicamente. Quieren quedar bien diciendo que han pedido el 100% cuando saben que las PNL no vinculan. Lo saben tan bien que no han cumplido casi ninguna PNL que se ha aprobado aquí”, declaró.

Las enmiendas, “un punto de encuentro”

Por el contrario, el diputado de ASG, Jesús Ramón Ramos Chinea, defendió las dos enmiendas presentadas, en especial, la que pide que se amplíe la bonificación del 50% actual más allá del 31 de diciembre debido a que la incertidumbre por la situación inflacionista se va a mantener con toda probabilidad.

“Queda mucho recorrido para que el Gobierno ponga en marcha el 100% a las guaguas”, expuso para destacar que “hay que remar todos a una”, puesto que eso ha ayudado más a los canarios que todas las disputas políticas.

El diputado de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, reafirmó la posición de su grupo reclamando el 100% de la bonificación de transporte público terrestre y señaló que ha pedido a CC que incluya las dos enmiendas.

“Nos parece que podía ser un punto de encuentro. [CC] No lo ha entendido así. Con ustedes o sin ustedes vamos a seguir pidiéndole al estado la gratuidad pero nuestro voto no va a ser victimista”, dijo.

La diputada de NC, Carmen Rosa Hernández, ha indicado que su formación ha tenido un voto “responsable y coherente” reclamando un trato justo y desde la equidad para que las islas sigan teniendo un trato diferenciado.

“Lo que le pedimos al proponente es que si quiere un mensaje a Madrid que llegue de todo el Parlamento de Canarias es que se incluya la ampliación temporal [del 50% de bonificación actual] más allá del 31 de diciembre”, explicó. “Esa debería ser la gran propuesta y que se estudie ampliar la subvención, reconociendo que hoy un canario viaja en guagua con una subvención del 50% y un peninsular del 30%”, añadió.

Mentir “a conciencia”

Desde el PSOE, Nira Fierro ha lamentado que CC haya estado todo el pleno “mintiendo” y que los nacionalistas lleven semanas hablando de justicia cuando “no hay nada más injusto que no hacer políticas que beneficien a la ciudadanía”.

También se refirió a las voces nacionalistas que, con el asunto de la bonificación del 100% a los abonos de Cercanías y Renfe, han hablado de “traición a Canarias” o “asesinato socialista”. “¿De verdad que se reconocen en estas palabras? Ya no les quedan barbaridades que decir”, comentó.

“Además de lanzar un mensaje desubicado, mienten intentando ganar un relato que es incapaz de dar respuesta a nuestra gente. No nos sumaremos a esa ola, les absorbe la irracionalidad”, concluyó para insistir en las dos enmiendas presentadas.