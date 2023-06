Francisco Atta promete su cuarto mandato como alcalde de Valsequillo con un pacto entre Asba-NC y Coalición Canaria

Francisco Atta, alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo desde el año 2011, ha revalidado la Alcaldía del municipio. Atta, será el encargado de dirigir la política municipal con el apoyo de la concejala de Coalición Canaria, Fabiola Calderín, durante los próximos cuatro años. Un gobierno municipal que lo completará los concejales electos de Asociación de Barrios, Natalia Ramírez, Gregorio Peñate, Naira Hernández, Lucía Melián y Leticia Ortega. Un gobierno conformado en su mayoría por mujeres (cinco mujeres y dos hombres).

En la sesión constitutiva de la Corporación Municipal de la XII legislatura del Ayuntamiento de Valsequillo, el alcalde comenzó su intervención felicitando y dando la bienvenida a la nueva Corporación Municipal y a los nuevos cargos electos y grupos políticos que conformarán este arco plenario para este mandato 2023-2027. Además, expresó su gratitud al concejal que ha formado parte de la corporación en estos últimos años y que no continuará durante esta legislatura, Moisés del Pino (ASBA). Atta dedicó además unas palabras de agradecimiento a Domingo Cabrera Macías “que a lo largo de todos estos años ha formado parte de la Corporación municipal en diferentes etapas, desde el gobierno y la oposición, contribuyendo de forma importante a la mejora de Valsequillo”.

El primer edil añadió que “es un momento de ilusión, de energías renovadas, de mirada al futuro con el deber de construir en positivo para el beneficio de todos los vecinos y vecinas de Valsequillo. Seguiremos cambiando este municipio para que sea moderno, sostenible, integrador y pleno de servicios y del que todos nos sintamos orgullosos en él y fuera de él”.

Una intervención en la que significó y agradeció “la confianza mostrada y expresada por Coalición Canaria para conformar la gobernabilidad de Valsequillo para los próximos cuatro años desde la confianza y la responsabilidad y con el único objetivo común que es trabajar por Valsequillo y su gente”. Además añadió que es con quien “únicamente hemos encontrado la confianza y la lealtad necesaria para dar estabilidad a este municipio los próximos años”. El alcalde expresó que hoy tocaba vivir con alegría este gran día democrático y lanzó algunas reflexiones respecto a las intervenciones del resto de portavoces de las distintas fuerzas políticas. Atta dijo “la confianza no se gana en dos semanas pero se puede perder en dos semanas y que los valsequilleros y valsequilleras no quieren un cambio, lo han dicho en las urnas durante los últimos cuatro mandatos, apoyando siempre mayoritariamente y con diferencia a Asociación Barrios”.

Una intervención que finalizó tendiendo la mano al resto de fuerzas políticas del pleno para unir fuerzas y contribuir a “avanzar en este camino y así, los vecinos y vecinas de Valsequillo se sientan verdaderamente orgullosos y representados por esta corporación municipal”.

Una sesión en la que el concejala de Coalición Canaria, Fabiola Calderín, visiblemente emocionada, ha comenzado aludiendo a lo duro que han sido estas últimas semanas en las que “he recibido insultos y vejaciones de todo tipo” y ha destacado que “va a demostrar que el trabajo y la responsabilidad con la que voy a desempeñar mi cargo, harán que se sientan orgullosos de haber depositado la confianza en este grupo de hombres y mujeres”.

Por su parte, el concejal de Asamblea Valsequillera y portavoz de su partido, Juan Carlos Hernández Atta, comenzó agradeciendo “a las personas que depositaron su confianza en Asamblea Valsequillera” y dando la bienvenida a la corporación municipal a su compañero Armando Suárez Ramírez “su trabajo y su experiencia y, sobre todo, su calidad nos hará mejores como grupo”. “Desde nuestro punto de vista hay una conclusión muy clara: El pueblo de Valsequillo entiende que sólo hay dos partidos y dos modelos de gestión.., a los que otorgar su confianza para dirigir este pueblo. (...)Una lectura y una conclusión que asumimos con responsabilidad e ilusión. Como segunda fuerza más votada nos toca volver a liderar la oposición, pero en esta ocasión, con más apoyos y más representación en este pleno. Estamos contentos con los resultados obtenidos, pero no estamos satisfechos porque somos un partido ganador, cuyo objetivo es cambiar y mejorar Valsequillo, y para eso hay que gobernar. Así que seguiremos trabajando para conseguir más apoyos. Vamos a hacer una oposición firme, fiscalizadora y crítica”.

Desde el Cambio Necesario, Víctor Navarro, comenzó agradeciendo “a todos aquellos que depositaron su confianza en la coalición de El Cambio Necesario conformada por Valsequillo Plural y el Partido Socialista y nos brindaron su apoyo incondicional para poder estar representándolos hoy aquí en este pleno de constitución”. Además, en su discurso explicó el motivo de presentar su candidatura a la Alcaldía municipal “lamentablemente no se han logrado establecer los lazos necesarios entre aquellos partidos políticos que reivindicábamos un cambio de gobierno en nuestro municipio. Es una verdadera lástima ver cómo nuestras esperanzas se desvanecen y cómo el clamor popular o los mensajes de campaña por el cambio quedan relegados a un segundo plano.

Es por todo ello que he forzado esta votación, no con el fin de ser el alcalde, si no de que quedase reflejada cada una de las intenciones de los grupos políticos que conforman este pleno. Por que los discursos en la calle son muy bonitos, pero las decisiones e intenciones se demuestran dando la cara y votándolas en este salón de plenos“.

El concejal y portavoz de la Plataforma Vecinal Por Valsequillo el Tajinaste, Ibán Medina, mostró su agradecimiento a “los vecinos y vecinas que depositaron su confianza en nosotros (…) simbolizamos la única renovación dentro de este ayuntamiento y aportamos aires nuevo de ilusión, de compromiso y trabajo. Nuestra función desde el principio la tenemos clara, estar al lado de los ciudadanos y ciudadanas para poder ayudarlos en los que necesiten”.

La portavoz de Asociación de Barrios (Asba) Natalia Ramírez ha dicho “nuestro objetivo primordial será trabajar incansablemente en beneficios de todos y cada uno de ustedes, como siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Escucharemos atentamente sus necesidades, aspiraciones y sugerencias, para que juntos podamos construir un municipio más próspero, inclusivo y solidario. Y por supuesto, no nos es ajeno los temas pendientes, en los cuales trabajaremos para subsanar y dar respuesta a muchas de sus reivindicaciones, que también han sido las nuestras”.

Una sesión que contó con numeroso público dentro del Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel y también en el exterior de este donde se podía ver a través de pantallas todo lo que estaba sucediendo en directo. Una toma de posesión que los vecinos y vecinas de Valsequillo también han podido seguir en streaming a través del canal de youtube de la institución.