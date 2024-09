El Gobierno canario asegura estar en contra de la extracción de tierras raras en Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha asegurado este martes, a través de su vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), que está en contra de la investigación de tierras raras en Fuerteventura. Por ello, ha explicado, el Ejecutivo no ha autorizado “ni nuevas ni antiguas solicitudes” relacionadas con permisos de prospección.

El también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, ha insistido en el pleno del Parlamento regional, al ser preguntado por CC por las autorizaciones en esta isla, en que se ha parado la investigación en este campo.

El vicepresidente ha querido enviar un mensaje “claro”: “Los majoreros tienen que ser conscientes de que este Gobierno está en línea de evitar que se lleven a cabo extracciones y cualquier tipo de investigación en cuanto a tierras raras se refiere”.

Domínguez ha dicho no entender el “halo de culpabilidad” que pesa sobre el Gobierno canario cuando aún no ha autorizado ninguna solicitud de prospección y cumple la PNL en la que se pide la paralización. “El Gobierno no está para ir en contra de los ciudadanos”, ha destacado.

El Gobierno ha “escuchado” que la isla no está a favor de ello, ha señalado Domínguez, quien ha comentado que en los próximos días dispondrá de los informes pertinentes que le ayuden a tomar una decisión jurídica para evitar que haya “indemnizaciones millonarias” a quienes han solicitado las autorizaciones.

La diputada de CC Natalia del Carmen Évora ha recordado que el Parlamento de Canarias aprobó en abril de 2024 una Proposición No de Ley que fue apoyada por todos los grupos, excepto por Vox, para parar las solicitudes de prospección de las tierras raras, pues se trata de un asunto “que genera una gran preocupación a los ciudadanos”.