El grupo Mixto pide eliminar los "préstamos" de senadores para formar grupo

Seis senadores del grupo Mixto van a registrar una iniciativa para suprimir los "préstamos" de senadores a las minorías desde las fuerzas mayoritarias para que puedan formar grupo parlamentario propio, una práctica muy arraigada que según ellos es arbitraria y perjudica a las formaciones más pequeñas.



Al comienzo de esta legislatura, el PSOE cedió senadores a la Izquierda Plural para que sus seis miembros alcanzaran el mínimo de diez exigido por el Reglamento para constituir grupo propio, en tanto que el PP prestó uno a Ciudadanos con el mismo propósito; una vez constituidos los grupos, basta que su número no baje de seis.



Sin embargo, los seis senadores de Teruel Existe, UPN, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), la Agrupación Socialista Gomera y el Partido Aragonés Regionalista (PAR) no lograron que ninguno de los partidos mayoritarios les cediera senadores para poder conformar grupo, de manera que quedaron adscritos al Mixto junto a los tres senadores que Vox tiene en la Cámara Alta.



Ahora, según ha explicado Alberto Catalá, de UPN, han decidido proponer una nueva regulación de esta práctica para que la constitución de grupos se haga "con mayor objetividad y mayor rigor" que hasta ahora, porque actualmente "depende de la arbitrariedad, del criterio y la simpatía política o no de los mayoritarios".



Su propuesta es que debería fijarse un número determinado inicial, que si se cumple sirva para constituir el grupo, y si no le cumple lo impida, pero sin dar opción a los "préstamos" de senadores.



Desde el PRC, José Miguel Fernández ha recordado que los seis senadores de las minorías que llegaron a un acuerdo al comienzo de la legislatura para conformar grupo propio al margen de Vox no consiguieron el respaldo del PP ni del PSOE, mientras otras formaciones con el mismo número de representantes sí lo lograron.



"Pedimos que si hay seis senadores que se quieren poner de acuerdo y formar grupo no haga falta ninguna cesión, así todos jugaríamos con las mismas cartas", ha concluido.