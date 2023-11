Noemí Santana (Podemos) no se ve representada por el nuevo Gobierno de Sánchez, “escorado al centro derecha”

La diputada nacional de Podemos Noemí Santana ha afirmado este lunes que no se siente representada en el nuevo gabinete conformado por Pedro Sánchez, al que ve como un gobierno escorado al centro derecha más que a la izquierda, y del que teme que sea un ejecutivo “de cara a la galería y no transformador”.

Noemí Santana ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación antes de registrar una enmienda a la totalidad a los presupuestos autonómicos de Canarias para 2024 en el Parlamento regional, en el que Podemos no tiene representación.

Preguntada por la composición del Gobierno central, Santana ha indicado que su posición es “un tanto difícil” dentro del grupo parlamentario Sumar porque es diputada por Las Palmas por una formación política, Podemos, que ha quedado fuera del Consejo de Ministros.

Ha considerado que el discurso de investidura de Pedro Sánchez fue “bastante progresista y se puede calificar de izquierda” pero, ha añadido, habrá que ver cómo se materializan sus propuestas porque “no bajó al terreno” de la concreción, y por ello ha apuntado que “vamos a darle una oportunidad”.

Ha reiterado que, como diputada de Podemos, “no me siento representada en este Gobierno que inicia su andadura”, y ha señalado que su formación “va a estar vigilante para que no se cumplan nuestros peores temores”, que son los de que al final sea un Ejecutivo de transición, de cara a la galería, y no uno transformador como a su juicio lo fue el de la anterior legislatura.

En cuanto al nombramiento de Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Noemí Santana, quien fue consejera de Derechos Sociales en el gabinete presidido por el líder de los socialistas canarios, ha indicado que le parece una persona preparada y con talante al diálogo que ha demostrado estos años.

Asimismo, ha indicado que ya le ha dado la enhorabuena a Torres “por representar la cuota canaria” en el Consejo de Ministros y para desearle “lo mejor”.