Nueva Canarias asegura que la radio pública de Mogán incumple los tiempos y espacios electorales establecidos por la Junta Provincial

Nueva Canarias - Bloque Canarista ha afirmado en una nota de prensa que la radio pública de Mogán está incumpliendo “de forma grosera” los tiempos y los espacios que le corresponden a cada una de las formaciones políticas por la circunscripción electoral del municipio repartidos por la Junta Electoral Provincial de Las Palmas (JEP). La formación política asegura que la JEP comunicó el pasado 8 de mayo este reparto por email a la radio pública y al propio Ayuntamiento.

El candidato a la Alcaldía, Javi Romero, ha asegurado que el Ayuntamiento moganero “está afectando y perjudicando al pluralismo político, consagrado en nuestra constitución, y por tanto al proceso electoral en el que nos encontramos, tanto en cuanto, está limitando la participación política de los diferentes partidos que concurren” en el municipio.

“Este es su modus operandi”, añade, “primero denuncian que los demás partidos ocupamos más espacio del debido en los escasos lugares que el propio Ayuntamiento a puesto a disposición, y por otro lado, impiden el uso de los medios públicos como la Radio Municipal de Mogán, para el reparto de espacios electorales”.

Desde hace 9 días, dice el candidato, “han recibido la comunicación de la JEP y no han comunicado nada”. Opina que “está clarísimo que Onalia Bueno quiere que los demás partidos no tengamos voz, y que los ciudadanos no conozcan nuestras propuestas”, asegura Javi Romero.

“Esto es lo que buscaba con la privatización de la Radio Televisión de Mogán, tener el control absoluto, establecer la censura y evitar el pluralismo político de las diferentes fuerzas políticas de Mogán”, manifiesta. Le recuerda al grupo de gobierno, que aunque la gestión del servicio esté privatizada, “la administración pública es la propietaria de las licencias y de la autoría de sus contenidos y acciones, algo que debería garantizarse y velar por su cumplimiento”.

“Esta actitud del Ayuntamiento y de sus responsables políticos es inaceptable, por ellos desde la formación política que represento, hemos exigido por registro al Ayuntamiento de Mogán, que se de oportuno cumplimiento a dicho acuerdo, y que se compense a NC-BC y al resto de formaciones políticas por los minutos perdidos y no utilizados para difundir nuestras propuestas y posicionamientos ideológicos, en el marco del proceso electoral en el que nos encontramos inmersos.”, afirma Romero.

“Es una pena que se tengan que hacer malas prácticas para poder llegar al gobierno, y me temo que esta no será la última acción censurable del grupo de gobierno”, lamenta.