Las Palmas de Gran Canaria prometida: más verde, con el Guiniguada como gran proyecto y con los servicios a 15 minutos

Los partidos que aspiran a gobernar Las Palmas de Gran Canaria tras las elecciones del 28 de mayo coinciden en la necesidad de aumentar los espacios verdes en la capital, las zonas de sombra y de esparcimiento para la ciudadanía. Es una máxima que atraviesa los programas de todas las formaciones, aunque las fórmulas que se plantean para resolver esa carencia varían. Entre las propuestas, el proyecto de mayor envergadura es la transformación del Barranco de Guiniguada, tanto en su cauce como en su desembocadura, para crear un paseo o corredor que además sirva para unir los cascos históricos de Triana y Vegueta, un viejo anhelo que algunos prometen impulsar.

Hemeroteca | De cuando destruyeron el entorno del Guiniguada

Más

Hay otros planteamientos comunes que están presentes, si no en todos, sí en la mayoría de los programas, como la intención de promover la declaración del casco histórico de la capital como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco o de ejecutar actuaciones tendentes al objetivo de que la ciudad sea Capital Europea de la Cultura en 2031.

En estas elecciones también aparece por primera vez el concepto de la ciudad de los 15 minutos acuñado por el urbanista mexicano Carlos Moreno. Se trata, en síntesis, de que los servicios básicos y espacios verdes y de esparcimiento se distribuyan de tal manera que la ciudadanía tarde como máximo un cuarto de hora en llegar desde su domicilio a pie o en bicicleta. Los programas no concretan cómo lo conseguirán, pero incluyen una retahíla de medidas que ponen en el centro al peatón, los vehículos de movilidad personal y el transporte público, con la Metroguagua como proyecto principal.

Barranco de Guiniguada y zonas verdes

No ha sido esta una campaña de anuncios de grandes proyectos en la capital grancanaria. El más ambicioso es el proyecto del Barranco de Guiniguada, que llevan en sus programas el PSOE, el Partido Popular (PP), Coalición Canaria (CC) y Unidos por Gran Canaria, aunque con matices.

Los socialistas, que aspiran a un tercer mandato en la ciudad, ahora con la exministra Carolina Darias como candidata, han hecho bandera del denominado Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias. Se trataría de un “gran espacio verde” de 40.000 metros cuadrados que unirá Triana y Vegueta, “ambas orillas del antiguo río”, mediante un paseo para peatones y ciclistas que se reverdecerá con “6.000 nuevas plantas y flores y más de un centenar de nuevos árboles que aportarán amplias zonas de sombra”. Para desarrollarlo, el PSOE plantea convocar un concurso de ideas.

También la candidata del PP a la Alcaldía, Jimena Delgado, apuesta por convertir el Barranco de Guiniguada en “Hyde Park o en El Retiro” de la capital, según afirmó en una entrevista en el periódico La Provincia. La formación conservadora considera que esta actuación tendría un “gran potencial turístico” si se uniera al Jardín Canario, tal y como proyectó el urbanista canario José Miguel Fernández Aceytuno en los años noventa.

A ese proyecto también alude en su programa Unidos por Gran Canaria, que con Enrique Hernández Bento como candidato aboga por recuperarlo para “convertirlo en un corredor verde y en el pulmón de la zona Triana y Vegueta para uso y disfrute de la ciudadanía”. Francis Candil (CC), por su parte, propone crear en el Guiniguada un “gran espacio verde” mediante “la rehabilitación del albergue de Fuentes Morales”, ubicado en el cauce bajo del barranco, para convertirlo en un espacio educativo.

Para Unidas Sí Podemos, en cambio, las “obras faraónicas” como las anunciadas no deben eclipsar “lo importante, la emergencia climática”. La candidatura de Gemma Martínez Soliño está a favor “de los corredores verdes, pero no de los macroproyectos”. Propone la elaboración de un Plan Director del Árbol para “conocer, cuidar y repoblar” la ciudad con especies autóctonas. “Ya no solo por una cuestión estética y de habitabilidad”, apunta“, sino porque ”permite bajar hasta dos grados la temperatura“.

Aboga por gestionar el arbolado de la ciudad en la línea de “renaturalizar la ciudad” al estilo de las “supermanzanas peatonales” de Barcelona.

Nueva Canarias (NC), socio del PSOE y de Podemos en el pacto tripartito de los últimos dos mandatos en Las Palmas de Gran Canaria, repite con Pedro Quevedo como candidato y plantea la necesidad de ampliar las zonas verdes de la ciudad “creando una red de espacios de esparcimiento y entornos saludables para la ciudadanía con plantas y árboles que se adapten a las características de nuestro clima”.

Tampoco ha hecho referencia en esta campaña al proyecto del Guiniguada Ciudadanos. Su candidato, Enrique Sánchez, cree que la ciudad no necesita “proyectos de envergadura”, sino “poner al día los barrios” de la capital con los recursos que en los últimos ocho años, en los dos mandatos del tripartito, “no se han utilizado”.

Los programas contemplan diversas actuaciones medioambientales. Una de las más repetidas es la recuperación de las Charcas de San Lorenzo, que figura en los programas del PSOE, Unidas Sí Podemos y CC. Los socialistas proponen, además, crear un parque en el Barranco Calderina, entre la rotonda de la fábrica de Tropical y la Circunvalación; rehabilitar el litoral del frente marítimo y estudiar recuperar la antigua playa de Las Tenerías, que estaba situada a la altura del barrio de San José y que quedó sepultada en los años sesenta por la construcción de la autovía; impulsar la rehabilitación ambiental y paisajística de la Bahía de El Confital o la construcción del parque Puerto- Ciudad entre el Parque Santa Catalina y el Muelle de Sanapú, con el que pretende revitalizar y reverdecer este enclave y convertirlo en un espacio de ocio y esparcimiento.

Unidas Sí Podemos plantea una mejora en el Parque de La Ballena, que es “el más grande de Canarias”, pero del que dice que “la mayoría de la ciudadanía ni siquiera sabe que existe”. Para esta formación, “todos los barrios tienen derecho a espacios verdes y de esparcimiento para los vecinos y vecinas, especialmente aquellos que raramente son objeto de mejora”. Apuesta por “hacer huertos urbanos para fomentar la vinculación de la vecindad y repoblar con especies autóctonas”.

NC propone diversas actuaciones en la bahía capitalina. La formación canarista ha prometido un plan de renovación para uno de los espacios más emblemáticos de la capital, la playa de Las Canteras. Son trece actuaciones integrales con las que se pretende “modernizarla, renaturalizarla y hacerla más accesible”. También quiere recuperar las salinas de El Confital. Tanto este enclave como el frente marítimo de San Cristóbal merecen, a juicio de esta formación, un “proyecto integral” de renovación.

El PP ha insistido en la campaña que intentará recuperar para la ciudad las banderas azules de las playas de Las Canteras y de El Confital, mientras que Unidos por Gran Canaria propone una ordenanza municipal para el fomento y la protección del arbolado urbano, con el fin de “integrar la naturaleza en la ciudad”, previo estudio de impacto.

Por su parte, CC aspira a crear corredores verdes (en el Parque Doramas, Barranquillo de Viera, Barranco de La Ballena, Barranco de Tamaraceite, San Juan-El Lasso, La Laja-Telde, El Rincón-Costa Ayala) para “conectar los barrios a través de la movilidad peatonal”; recuperar el proyecto de la Reserva Marítima de Interés Pesquero de El Confital; crear el geoparque paisaje protegido de La Isleta o un aula del mar en la playa de Las Canteras, además de habilitar una zona de ocio entre la escultura de Lady Harimaguada y la playa de La Laja.

Ciudad de 15 minutos y potenciar el transporte público

La movilidad en la capital grancanaria, tanto a las entradas y salidas de la ciudad como en su interior, es uno de los asuntos centrales de la política municipal. Durante los últimos ocho años de tripartito (PSOE, Nueva Canarias y Podemos) la Metroguagua se ha alzado como el proyecto estrella llamado a solucionar muchos de los males de los que adolece la urbe. Presentado en 2017, se vaticinó que estaría finalizada en 2021, pero continuos retrasos alejan su funcionamiento hasta, al menos, finales de 2024.

Casi todos programas electorales incluyen la Metroguagua. El PSOE se compromete a acelerar la ejecución del proyecto y Nueva Canarias a proseguir en su desarrollo. El PP ha asegurado que si gobierna después del 28 de mayo ordenará la ejecución de los tramos realizados y delegará a una oficina técnica específica su finalización para liberar de esta labor a la empresa Guaguas Municipales. Además, promete encargar una auditoría externa para conocer el coste total del proyecto. Por su parte, Coalición Canaria se limita a señalar que revisará la implantación de la iniciativa y Unidos por Gran Canaria pretende incluir en el carril exclusivo para la Metroguagua al servicio taxis.

Pero con la Metroguagua no basta para el gran reto que tienen los partidos: reducir el uso de los vehículos privados en la ciudad y priorizar en la movilidad al peatón, la bicicleta y el transporte público. Para encaminarse hacia ese objetivo, el PSOE se compromete a desarrollar un nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible para los próximos años con todos los sectores implicados.

Pero la gran apuesta en su programa es la idea de ciudad de 15 minutos: “Que todas las personas residentes en la ciudad tendrán todos los servicios que necesitan, así como los espacios verdes, a menos de 15 minutos a pie, en bici o en transporte público”, refleja.

En este sentido, promete integrar políticas de desarrollo urbano y movilidad bajo criterios de cercanía; superar los obstáculos a la movilidad en los barrios para reducir el desplazamiento entre las localidades y diseñar soluciones en las zonas más alejadas en colaboración con agentes sociales. Además, defiende complementar estas acciones con la renovación y ampliación de la flota de Guaguas Municipales, aumentando las frecuencias en la periferia y apostando por vehículos más sostenibles. Además, quiere crear más aparcamientos disuasorios en todas las zonas de acceso a la ciudad, entre otras medidas.

Nueva Canarias (que ha ostentado el área de Movilidad en los dos últimos mandatos) también incluye el concepto de ciudad de 15 minutos en su programa y comparte las medidas del PSOE. Además, detalla que en las nuevas frecuencias de guaguas que pretende implantar primará las conexiones con los barrios de la parte alta de ciudad y también aumentará el servicio nocturno.

También resalta la importancia del taxi y aboga por extender este servicio bajo demanda a los barrios periféricos. Sobre los aparcamientos intermodales, NC detalla que los construiría en Tamaraceite, el Cono Sur y la Carretera del Centro. Y añade la creación de más carriles bici, zonas de 30 kilómetros por hora, zonas de bajas emisiones, promover el uso de patinetes eléctricos y una gran vía peatonal.

El PP sostiene como “irrenunciable” que el peatón y el transporte público tengan prioridad sobre el vehículo privado. Además de aumentar la flota y la frecuencia de las guaguas, promoverá el uso de bicicletas y patinetes o fomentará el taxi; también promete doblar el número de plazas de aparcamiento de motocicletas, un medio de transporte que considera ágil y eficaz para la ciudad. Y ha anunciado que llevará a cabo “el mayor plan de asfaltado de la historia de la ciudad”.

Podemos basa sus propuestas en evitar construir más vías y para desincentivar el uso del coche aboga por crear un Plan de Movilidad con todos los actores involucrados sobre la base de la sostenibilidad, teniendo como protagonistas a los peatones, las bicicletas y el transporte público. También se compromete a reforzar Guaguas Municipales; mantener la subvención al transporte; que los barrios periféricos tengan buenas conexiones; que los vehículos públicos cuenten con accesibilidad; avanzar hacia un parque móvil electrificado y eliminar el impuesto de circulación para las motos.

Coalición Canaria aboga por medidas similares en el transporte de guaguas, enfatizando que reclamará que se mantenga la gratuidad del servicio. También aboga por un reordenamiento y un adecuado mantenimiento de los carriles bicis, así como implantar la regulación del patinete eléctrico en la ciudad para buscar la convivencia positiva entre los vehículos de movilidad personal y el resto de peatones y conductores.

Y Unidos por Gran Canaria apuesta por una movilidad sostenible y segura entre todos los actores que confluyen: guaguas, taxis, vehículos particulares, motos, bicicletas, patinetes y peatones. El partido propone nuevas rutas de transporte público, enfatizando en aquellas zonas donde haya déficit, y dice que aumentará el personal. También propone crear la que llama “tarjeta integral de movilidad” para viajar en cualquier modalidad de transporte: desde guagua y taxis a patinetes o bicicletas e, incluso, que sirva para pagar el aparcamiento público.

“Incluiremos en el presupuesto anual subvenciones para impulsar la ecomovilidad urbana, bonificando parte de la compra de patinetes y bicicletas eléctricas de potencia hasta los 350 vatios y 250 vatios respectivamente, que no superen los 25 km/h”, indica el partido. Además, promete ejecutar un plan de asfaltado y señalética en aquella áreas en mal estado y de mayor presión circulatoria; potenciará el uso de la moto con 300 plazas de aparcamientos y tiene la intención de que el servicio del taxi ofrezca frecuencias en barrios que carezcan líneas de guaguas por su baja densidad de población.

Solucionar los atascos

Los programas electorales también se hacen eco de los puntos negros del tráfico en la ciudad capitalina y todos prometen encaminar el Ayuntamiento para encontrar soluciones a los atascos. El PSOE se compromete a elaborar junto al resto de administraciones competentes “una solución al nudo de tráfico en Torre Las Palmas”, pues involucra al Cabildo y al Gobierno de Canarias. También promete crear un enlace de conexión de entrada y salida entre el Parque Empresarial de Los Tarahales con la autovía GC-300 e instar al Cabildo de Gran Canaria a iniciar las obras de acceso de tráfico a Tamaraceite Sur.

Nueva Canarias asegura que actuará “para descongestionar el tráfico de la ciudad en nudos que se originan en Torres Las Palmas, Belén María y Plaza de América” y también dice que instará “a las administraciones competentes a poner en marcha el soterramiento de la Avenida Marítima”. También defiende la instalación de herramientas predictivas para mejorar la fluidez del tráfico y la eficiencia de los desplazamientos, así como la renovación de la red semafórica de la capital para mejorar la eficiencia, inteligencia y accesibilidad.

El Partido Popular promete “liderar la solución definitiva al enlace de Torre Las Palmas, punto de origen de los atascos diarios que hacen perder tiempo, salud y dinero, sin contar con el enorme coste medioambiental para la ciudad”. Coalición Canaria propone “liderar desde el Ayuntamiento y exigir a las administraciones competentes una solución a los problemas de tráfico en San Lorenzo, Piletas, La Suerte, Tamaraceite, el nudo en el túnel de Julio Luengo y el acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Por su parte, UxGC asegura que resolverá el tráfico de Torre Las Palmas“ facilitando la realización de una consulta popular para elegir el mejor proyecto que solucione uno de los mayores problemas que tiene nuestra ciudad”. Además, promete dotar a Las Palmas de Gran Canaria “de sistemas tecnológicos que permitan tener información, en tiempo real, de los flujos de personas y del tráfico rodado en la ciudad”, lo que permitirá “tomar decisiones eficientes en materia de movilidad sostenible”.