Coalición Canaria tilda de ''sangría económica sin financiación garantizada'' la MetroGuagua de Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, reprocha al alcalde ''sus mentiras con respecto al proyecto de la MetroGuagua''. “La obra incrementa su coste por momentos con un proyecto que carece de una ficha financiera clara y definida. Augusto Hidalgo no puede seguir diciendo que tiene garantizada su financiación, porque eso es totalmente falso. Ya es hora de desenmascararlo”, puntualizó.

Para Candil, la MetroGuagua es una “sangría económica” para todos los ciudadanos por falta de una buena planificación y control en un macroproyecto de estas características. “El alcalde no puede decir que esta obra no nos va a costar dinero a los ciudadanos. Los 50 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones son un préstamo que tiene que devolver la ciudad, por lo tanto el dinero sale de las arcas municipales que se nutren de los impuestos que pagamos todos. Augusto Hidalgo miente con la boca llena y se va a marchar al Cabildo dejando a la ciudad con una “metrorruina”, apuntó.

El portavoz de CC explica que, según el Ayuntamiento, están comprometidos 131 millones, “pero no sabemos de dónde van a sacar los otros 20 millones, hasta los 151 que ahora dicen que costará el nuevo sistema de transporte público”. ''Una obra que comenzó con un presupuesto inicial de 100 millones de euros y que ahora se ha encarecido hasta los 150 millones, según ha dado a conocer el consistorio esta misma semana''.

“Y no será el último incremento que veamos, porque de aquí a que se acabe la obra el coste probablemente se duplicará, ya que a día de hoy tan sólo se ha ejecutado el 40% del proyecto”, añadió. Candil recuerda que Coalición Canaria ha reclamado en varias ocasiones conocer dónde están los convenios y los acuerdos que garanticen que va a llegar el dinero comprometido para la MetroGuagua, 40 millones del Estado, 33 millones que aporta el Gobierno de Canarias, 8'5 millones el Cabildo insular y 50 millones el Banco Europeo de Inversiones.

“El Ayuntamiento no nos ha aportado ningún tipo de documentación al respecto, y la ciudadanía tiene que hacer un acto de fe tanto con el presupuesto como con los tiempos de ejecución de las obras. Ni cuesta lo que anunciaron, ni el proyecto se acabará cuando dijeron”, subrayó.

Ciudadanos critica que el coste se achaque a la pandemia

Lidia Cáceres, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento capitalino, ha calificado de “impresentables'' las declaraciones de Augusto Hidalgo, en las que atribuye a la difícil situación económica derivada de la pandemia el encarecimiento de la factura que deberá pagar la ciudad por la obra de la Metroguagua.

“Es una vergüenza que Hidalgo no entone un mea culpa y asuma al menos algo de responsabilidad en el desastre que está suponiendo la MetroGuagua, que dejará a esta ciudad endeudada mientras él se va al Cabildo de Gran Canaria. En vez de ponerse a trabajar seriamente en resolver en la medida de lo posible lo que se pueda todavía de este desaguisado, se dedica a tirar balones fuera y culpar a la COVID-19 del sobrecoste y retraso de una obra que ya iba retrasada y encarecida mucho antes de la aparición de la pandemia en 2020”.

La responsable municipal de Ciudadanos ha considerado que ''no es cierta'' la afirmación del alcalde de que siempre previeron entre 120 y 150 millones de euros por la obra. ''La estimación era de unos 102 millones de euros. Fue más acertada la cifra del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que calculó unos 127 millones y no olvidemos que según las cifras ofrecidas por el propio grupo de gobierno el pasado martes aún hay 20 millones de euros de gastos previstos que no se sabe cómo se financiarán''.

''Más que buscar excusas peregrinas, el alcalde debería explicar cuánto vamos a pagar de intereses por los 50 millones del préstamo realizado por esta entidad bancaria o todos los problemas de retrasos, adjudicaciones fallidas, problemas judiciales o cambios de proyectos, entre otras cuestiones, que son los verdaderos causantes del sobrecoste y del retraso. En pocas palabras: la mala gestión”.

La concejala recuerda que las obras se iniciaron en junio de 2017. ''El confinamiento no superó los tres meses, un período muy inferior a los tres años que asumirá de retraso la MetroGuagua si es verdad que concluye a finales de 2023 o principios de 2024''.

Asimismo, ha destacado la ''escasa planificación demostrada en materia de renovación de redes de saneamiento, pluviales o alumbrado''. ''No fueron capaces de renovar estas redes en Mesa y López pese a tener más de 40 años ni Blas Cabrera Felipe, donde una rotura llevó al cierre de la calle, algo que se hubiera evitado con la reposición. Una actuación muy evidente pero que por la desidia municipal se ha dejado de lado, lo que nos obligó a presentar el pasado mes de diciembre una moción que fue rechazada en la que reclamábamos el compromiso municipal de que se realizarán las obras de reposición de las infraestructuras básicas, como saneamiento, abasto o alumbrado en las obras que restan por realizar de la MetroGuagua, así como en cualquier otra en la que se detecte la necesidad de sustituir algún elemento”.