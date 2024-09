Las Palmas retira la Medalla de Oro y el título de Hijo Adoptivo a Franco, con el voto a favor del PP

Las Palmas de Gran Canaria ha retirado 49 años después de la muerte de Franco, la Medalla de Oro que se le había concedido así como el título de Hijo Adoptivo. Lo ha hecho con el voto a favor del PP, que ha dicho que sería coherente con las leyes vigentes, aunque también ha lanzado mensajes sobre Venezuela, pidiendo que se luche también por su libertad.

La medida ha sido aprobada con 24 votos a favor y los cuatro votos en contra de Vox, que ha realizado su propia valoración de la historia, a pesar de los numerosos desaparecidos y asesinados en Canarias por la represión franquista.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, hizo mención a unas palabras escritas el 30 de septiembre de 1936 por el inspector de la Guardia Municipal de esa ciudad, Alberto Hernández Suárez, en las que anunciaba que perdona a todos cuanto daño le habían causado. Siete días después fue fusilado.

“Las leyes están para cumplirse y las leyes en el cumplimiento de las mismas son atemporales”, ha dicho Darias, que pidió respeto mientras intervenía. “De Vox no me voy a esperar nada nuevo, la ultraderecha en este país sabemos dónde está y sabemos de dónde viene y los apoyos que tienen”, dijo.

“Ahora tengo que decir que la primera intervención del grupo municipal popular con esa equidistancia al dictador a mí me ha sorprendido y que para no hablar de lo que establece la Ley de Memoria Democrática se hable de otras dictaduras también. Hay que escucharse lo que uno dice y además nos ha llamado franquitos y creo que es una falta de respeto hablar de franquitos”. “Estamos cumpliendo con una Ley que coincido con el representante del grupo mixto con que tenía que haberse traído antes, pero eson no me exime a mí como gobierno para no traerlo”, apuntó.

La alcaldesa insistió en que se aprobó la Ley de Memoria Democrática para impulsar el conocimiento de la verdad como un derecho de las víctimas promocionando la justicia y el derecho de reparación.

El concejal Ignacio García Marina (PP) habló durante su intervención de “valores democráticos” y pidió “se coherente” y “beligerantes” con los dictadores “vivos, muertos y de todos los colores”. “Cuando ustedes se ven acorralados, no les van bien las cosas... sacan el comodín de Franco”, dijo.

El concejal popular también acusó al PSOE de tener “tips autoritarios que deberían empezar a eliminar”. “A los que se les está poniendo cara de franquistos es a ustedes al PSOE”. Así mismo animó a “ser combativos y beligerantes y luchar por la democracia en el mundo. Animo a estar al lado de nuestros hermanos de Venezuela”, apuntó.