El Parlamento canario reconoce como “tránsfuga” a la diputada Vidina Espino pero su reglamento le impide declararla formalmente

Ciudadanos insiste en que la diputada Vidina Espino, que abandonó la formación el pasado mes de julio, debe ser considerada tránsfuga por el Parlamento de Canarias y, por lo tanto, pasar al grupo de “no adscritos” de la Cámara. Lo ha vuelto a intentar con un escrito a la Mesa para que se aplique sobre Espino el Pacto por la Estabilidad Institucional y la Lucha contra el Transfuguismo después de que la diputada abandonara voluntariamente esa formación política el pasado mes de julio sin devolver el acta que obtuvo bajo sus siglas.

Ciudadanos pide al Parlamento canario que considere tránsfuga a la diputada Vidina Espino “a los efectos oportunos”

Saber más

Ricardo Fernández de la Puente pidió el mes pasado a la Mesa de la Cámara la declaración formal de “tránsfuga” para la que todavía sigue compartiendo con él el grupo mixto y gozando por lo tanto de los mismos derechos (económicos y políticos) gracias a una extraña salvedad en el Reglamento del Parlamento por la cual sólo los parlamentarios de ese grupo se libran de la consideración de no adscritos al abandonar o ser expulsados del partido o las coaliciones por los que fueron elegidos.

De la Puente cree que Espino debe correr la misma suerte que corrió Sandra Domínguez, diputada que pasó a ese grupo de no adscritos cuando abandonó voluntariamente el grupo de Nueva Canarias, partido con el que concurrió en alianza electoral el suyo, Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF).

De momento, Ciudadanos no ha conseguido ni que Vidina Espino devuelva el acta de diputada ni que la Cámara la relegue al grupo de no adscritos. El Parlamento ha pedido al Consejo Consultivo un dictamen para evaluar una situación endiablada que parecen haber recomendado a Espino sus asesores jurídicos, ubicados en el entorno de los propios servicios jurídicos de la Cámara cercanos a Coalición Canaria, el partido al que más cercano se encuentra la parlamentaria. Se trata de una cuestión discriminatoria que sufren todos los diputados respecto a los del grupo mixto, porque sólo estos últimos estarían libres de ser considerados no adscritos al abandonar sus formaciones políticas y quedarse con el acta.

De momento, Ciudadanos ya ha conseguido un reconocimiento informal de la Mesa de la Cámara sobre la condición de tránsfuga de Vidina Espino, pero sin hacer una declaración oficial por una estricta limitación de las funciones de ese órgano. Así se recoge en una resolución del pasado 29 de septiembre en la que se lee que la diputada cumple con todos los requisitos del Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo Político para ser calificada como tránsfuga. “Sin embargo”, añade el acuerdo, “no puede el órgano de gobierno de la Cámara emitir una declaración política en dicho sentido, al estar tasada en el Reglamento de la Cámara su función técnica de calificación y admisión a trámite”.

Ciudadanos continuará reclamando el acta a la diputada tránsfuga, que comparte portavocía, presupuesto y derechos políticos del grupo mixto con su diputado De la Puente.