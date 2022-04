El PP-AV cuela una bonificación de hasta el 95% en las plusvalías de San Bartolomé de Tirajana

El PP-Agrupación Vecinal en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana presentó una enmienda en la sesión plenaria de este jueves a la ordenanza fiscal que regula la plusvalía para bonificar el 95% en determinados supuestos. Una enmienda que finalmente fue aceptada por el grupo de gobierno para su valoración.

Según un comunicado enviado por los populares, “en aras de dar cumplimiento del Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre los Ayuntamientos tienen que adaptar sus Ordenanzas Fiscales sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) modificando sus respectivas ordenanzas para adecuarlas a los dispuesto en el mismo”. En ese sentido PP-AV aprovechó para hacer una propuesta vía enmienda que fue presentada durante la sesión plenaria proponiendo la modificación del artículo 12 de la ordenanza existente.

Esa modificación pretende una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goces limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes adoptantes.

“Dicho de otra manera para que todos nos entendamos, lo que pretendemos con esta aportación desde PP-AV es que en el caso de herencias o transmisiones los vecinos y las vecinas no paguen plusvalía, que tengan esa bonificación del 95%. Es importante que recibir una herencia no suponga ninguna carga para las familias”, recalcó la portavoz del grupo político municipal Elena Álamo Vega, ya que nuestros familiares han pagado los impuestos por esas propiedades con anterioridad y se evitaría el pagar dos veces por mantener lo que ya es de la familia.

Desde el PP-AV entienden, continúa el comunicado, que “heredar una propiedad no debería suponer una carga económica adicional cuando sobre ese bien inmueble ha tributado toda la vida su propietario original y cuando se seguirá tributando sobre ese bien en el futuro”.

“Estamos convencidos de que es el momento de adoptar esta medida, y de manera muy especial en estos momentos donde las arcas municipales están con superávit presupuestario desde hace varios años (casi 200.000.000€ depositados en las entidades bancarias por el ayuntamiento de SBT) y está sería una forma de no descapitalizar a las familias, ya que no son pocos los casos donde por no poder hacer frente a los impuestos no se aceptan las herencias familiares y ese patrimonio deja de ser de su propiedad”, culminan.