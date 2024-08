El PP se personará en el caso Valka, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la capital grancanaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, anuncia que su grupo político se personará en el caso Valka, en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la capital grancanaria.

Delgado insiste en la “gravedad” de los delitos que se investigan: prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. Además, remarca la “importante responsabilidad municipal” que ostentan (u ostentaban) los funcionarios -uno ya jubilado- que están siendo investigados.

“Vamos a ser parte de la causa personándonos en las diligencias que se encuentran actualmente abiertas, algo que formalizaremos en los próximos días, momento en el que lo trasladaremos a la opinión pública”, insistió la portavoz del PP en la capital grancanaria. Delgado tacha de “decepcionante” las declaraciones de Carolina Darias.

La alcaldesa apuntó que, según las informaciones periodísticas, la Operación Valka se remonta a comienzos de los años 2000. “He escuchado ayer a la oposición decir que comparezca para hablar, ¿y de qué de qué hablo, de qué época?”, se ha preguntado la alcaldesa, “porque desde principios del año 2000, hay alcaldías de todo signo y de todo color, ¿de cuál de ellas hablo?”

“Darias debería haber anunciado este miércoles que impulsaría un análisis minucioso desde el punto de vista administrativo de los expedientes urbanísticos afectados por esta supuesta trama, pero ha preferido atacar al PP en vez de asumir su responsabilidad como máxima dirigente municipal”, lamenta la portavoz del PP.

“¿Qué está haciendo la alcaldesa para que a nivel administrativo se esclarezcan los graves hechos investigados por un juzgado en la gestión municipal? En el Partido Popular no tenemos ningún problema en que se investigue hasta el último documento necesario y estamos con la conciencia tranquila en relación con este procedimiento. Desde el PP velamos por el interés general de los ciudadanos, no por el de un partido, y por eso queremos que se investigue a fondo y prueba de ello es nuestra personación”, remarca Delgado.

Los populares recuerdan que el secreto de sumario no impide que Carolina Darias, consciente de la gravedad de los hechos, “inicie una investigación interna en el Ayuntamiento, con el apoyo de la asesoría jurídica y del concejal de Urbanismo, entre otros, para conocer la magnitud de esta supuesta trama. Aunque la alcaldesa no quisiera revelar las conclusiones, tiene toda la potestad para llevar a cabo la investigación y compartir sus resultados con la Fiscalía. Hoy mismo podría haber anunciado un análisis exhaustivo de todos los documentos y expedientes afectados por esta investigación, pero no lo ha hecho”, se lamenta.

En el PP insisten en que hace un mes, la policía judicial entró en dependencias municipales para incautar documentación sobre la Sociedad de Promoción y esta semana lo hizo en Geursa, Parques y Jardines, y la Dirección General de Innovación Tecnológica. “Es gravísimo que se estén realizando estos registros en dependencias municipales y que Carolina Darias intente pasar por alto o, peor aún, implicar a otros. Como máxima responsable del Ayuntamiento, tiene la responsabilidad de impulsar una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y velar por el interés general y los recursos de todos”, concluye el partido en un comunicado.