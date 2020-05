El presidente del Cabildo de La Gomera insiste en que Canarias necesita "endeudamiento masivo y a largo plazo"

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha afirmado este lunes que Canarias no podrá salir adelante sin un endeudamiento “masivo y a largo plazo”, por lo que ha pedido al Gobierno central un trato singular ante las particularidades sociales y económicas del Archipiélago.



Curbelo ha hecho estas declaraciones durante su participación en el foro Punto de encuentro, organizado por Diario de Avisos, en donde ha asegurado, además, que Canarias será la comunidad autónoma con más problemas para salir de la crisis económica y social derivada de la COVID-19.



A este respecto, el también presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha afirmado que uno de los grandes retos será afrontar los elevados índices de desempleo en las islas, que superarán el 40%.



“Antes de la crisis sanitaria, el Archipiélago tenía una tasa de desempleo superior al 20%, lo que suponía 207.000 parados. Ahora, hay casi 300.000 personas acogidas a los ERTE. Por eso hay que pertrechar grandes esfuerzos”, ha continuado el presidente la corporación gomera.



De acuerdo con Casimiro Curbelo, Canarias se enfrentará a una “economía de guerra”, con la única diferencia de que no tendrá que reconstruir edificios, sino su economía y el atención a la ciudadanía.



En este sentido, para el portavoz de la ASG lo peor que podría pasar es que Canarias sufriese un rebrote, por lo que ha apelado reiteradamente a la precaución y a la responsabilidad ciudadana.



En relación al sector turístico, Curbelo ha asegurado que La Gomera podría servir como referente económico para Canarias y, en este sentido, expuso que el Archipiélago debería dejar de pensar en el turismo desde el punto de vista numérico, y centrarse en la búsqueda de la calidad y la excelencia, “que es lo que ha hecho que en La Gomera tengamos un crecimiento razonable, integrado, sostenible”, ha añadido.



Curbelo ha abogado, además, por diversificar y dimensionar el tejido productivo de las islas, así como por recuperar el “músculo abandonado” del sector primario, de forma que Canarias consiga la mayor autosuficiencia posible, y reduzca su dependencia del turismo y del exterior.



“Si ganamos en fortaleza interna en detrimento de la compra de productos de otros ámbitos, vamos a darle músculo a nuestro sector productivo, como es la agricultura, la ganadería y la pesca. Además de a la industria y el comercio”, ha señalado.



A pesar de lo anterior, Curbelo también se ha reafirmado en la necesidad de apoyar y contar con el turismo, pues “quien llegue a pensar que el turismo no es necesario para fortalecer la actividad económica de nuestro PIB, y generar empleo y riqueza en un futuro próximo, está fuera de un contexto real”, ha mantenido.



En esta dirección, Curbelo ha reconocido que la recuperación del turismo no va a ser “de hoy para mañana”, y que los primero vuelos turísticos hacia Canarias no empezarán hasta finales del junio, mediados de julio.



No obstante, también se ha mostrado optimista, y ha asegurado que si la pandemia evoluciona de forma adecuada y no hay contagios en países emisores, como Alemania y Reino Unido, Canarias se recuperará “antes de lo que las previsiones determinan”.



En relación a la situación de los cabildos insulares, para los que la perdida de los recursos procedentes del bloque REF supone una merma del 40% de sus recursos corrientes (593 millones de euros), Curbelo ha asegurado que solo hay tres salidas posibles: que el Estado compense la pérdida de recursos del REF, que permita el uso del superávit y de los remanentes, o el endeudamiento.



“Y a mí me da la impresión que son necesarios todas, de que no son excluyentes. A Canarias le hace falta el endeudamiento de forma masiva y a largo plazo”, ha reiterado.



El presidente del Cabildo gomero ha reconocido que el panorama actual para los Cabildos es “complicado”; sin embargo, asegura estar convencido de que el Gobierno de España no los va a dejar “en la cuneta”, y que tomará alguna decisión “que beneficie a la sociedad canaria”, ha concluido.