El presidente de Gran Canaria aboga por la presunción de inocencia ante las detenciones en la operación antifraude abierta en Canarias

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha abogado este miércoles por la presunción de inocencia ante las detenciones que se han producido en el marco de la operación antifraude que se encuentra abierta en Canarias y que hasta el momento se ha saldado con 12 detenciones, entre ellas el ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.

“No teníamos ningún conocimiento, tengo los datos de los que dispongo porque los he leído en los medios de comunicación a partir de la tarde de ayer, pero insisto en una cosa: en situaciones como esta la presunción de inocencia por encima de todas las cosas en un estado de derecho”, ha apuntillado en declaraciones a la prensa.

Morales recuerda que en los últimos años se ha podido observar los aparatos mediáticos que se generan en torno a estas situaciones que después quedan desmentidas, dándose la situación de que “muchas de las personas que estaban señaladas por este tema no tenían nada que ver” con ello.

De todos modos, matizó que no conoce los datos y que desde el Cabildo de Gran Canaria no se tenía ningún conocimiento, por lo que apuntó que será la “justicia y las investigaciones” que se realicen las que expongan “si efectivamente las personas que se han citado tienen algo que ver”. Incidió en que “por encima de todo” debe estar la presunción de inocencia y no acusar a nadie “hasta que no sea juzgado” y no se conozca “fehacientemente” qué ha podido cometer