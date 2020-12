El PSOE de Canarias condena el rechazo de CC a los presupuestos generales: "Se han situado al lado de la ultraderecha"

El PSOE de Canarias ha criticado este viernes que Coalición Canaria no haya respaldado los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que esta formación "haya preferido situarse junto a la ultraderecha frente al interés de los canarios y canarias".

En un comunicado, el PSOE ha celebrado la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de las cuentas que asignan, según prosigue la misiva, más de 7.000 millones de euros al Archipiélago.

El secretario de Organización de los socialistas canarios, Jorge González, ha señalado que "es una excelente noticia para el país y para Canarias" que que se dejen de prorrogar los presupuestos de Montoro, ex ministro de Hacienda del PP, vigentes desde el año 2018. En su lugar, ha dicho, estas cuentas "representan una oportunidad de progreso y esperanza para todos, y además incorporan las mayores partidas de la historia para esta comunidad autónoma, situándonos por encima de la media nacional en inversión por habitante".

El representante socialista ha destacado el impulso dado al Régimen Económico-Fiscal canario (REF), el incremento en inversión real y la garantía de que Canarias contará con más recursos procedentes de Europa. Estos presupuestos, que a partir del próximo miércoles 9 de diciembre comenzarán su tramitación en el Senado, representan "el triunfo del diálogo y la política útil", pues han sido capaces de concitar "un apoyo parlamentario de 11 fuerzas que han entendido que hay que llegar a consensos".

"Entiendo que no le gusten a la derecha estos presupuestos, con un aumento del 70% en sanidad y educación, pero no me deja de sorprender que tampoco le gusten a Coalición Canaria, un partido que ha tenido responsabilidad de gobierno en esta tierra, que sabe de la importancia que tienen estas cuentas y, sin embargo, ha preferido anteponer sus intereses partidistas para acabar situándose al lado de la ultraderecha y frente a los intereses de los canarios y canarias", ha argumentado.