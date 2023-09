El PSOE de Canarias considera que la investidura fallida de Feijóo será también “el fracaso de CC”

El secretario general y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Víctor Torres, ha señalado que el previsible fracaso de Núñez Feijóo en su intento de investidura sería también el fracaso de los partidos que lo apoyan, entre ellos, Coalición Canaria. Feijóo y Clavijo se han reunido este miércoles para fructificar su apoyo a la investidura del candidato popular tras la negociación de un documento denominado como “agenda canaria” que incluye cuestiones como los nombramientos de los directores o directoras de RTVE en Canarias o RNE.

“El Partido Socialista ganó las elecciones en Canarias y yo no fui a la investidura porque era consciente que no lo conseguía, no tenía mayoría absoluta. Sin embargo, Feijóo va sabiendo que no la tiene. Será él y quienes lo apoyan los responsables de ese fracaso si finalmente así termina”, ha señalado Torres, tras su incorporación este martes al nuevo curso parlamentario, participando en la Comisión de Presupuestos y Hacienda.

También, se ha referido a la reunión celebrada este lunes en Madrid por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro en funciones José Luis Escrivá, en la que se puso en evidencia “la doble cara” del dirigente nacionalista.

“Clavijo en el año 2021 pidió la disminución de las plazas de acogida en Canarias porque decía que el Gobierno de España quería hacer cárceles en Canarias. Estaba en contra de ese Plan Canarias con 7.000 plazas”, ha recordado, un episodio en el que CC llegó a pedir la dimisión del ministro.

Ahora, en cambio, Clavijo “sale contento de la reunión de este lunes porque se van a arbitrar más plazas. Queda clara su doble vara de medir. La doble cara de Fernando Clavijo cuando está en la oposición y cuando preside Canarias”, ha subrayado Torres, que ha mostrado su satisfacción por este cambio de opinión del ahora presidente regional, recordando que “de no ser por el trabajo realizado la pasada legislatura por los gobiernos de España y de Canarias, ahora se podrían haber encontrado con una situación delicada como la vivida en el muelle de Arguineguín en 2020”.

El líder de los socialistas canarios ha apelado “a la responsabilidad de los gestores públicos en cualquier caso”, garantizando la mano tendida de todas las instituciones donde gobiernan el PSOE en Canarias para “responder unidos a lo que es el fenómeno migratorio y no hacer política partidaria con ello”.