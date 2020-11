Un año y cuatro meses le han bastado a Pedro Rodríguez (Nueva Canarias), alcalde de Guía, para perder la mayoría absoluta que ostentaba tras la inesperada marcha de uno de sus ediles, Leticia García. Una renuncia que ha hecho tambalear los cimientos infranqueables que Rodríguez había intentado mantener a lo largo de estos tres mandatos. El Gobierno actual, muy criticado (sobre todo en este último mandato) por la pésima gestión realizada, la falta de dialogo y el letargo acusado que sufre el municipio, ha intentando reconducir la crisis política sin éxito, perdiendo la débil mayoría absoluta que ostentaba y viéndose obligado a pactar con el grupo político afín en estos momentos, el PSOE, que cuenta con dos concejales y calca de esta forma el pacto NC-PSOE instalado en el Gobierno de Canarias, el Cabildo y varios municipios de la Isla.

Una propuesta que fue aprobada el pasado viernes con 53 votos a favor y 19 en contra por la asamblea local socialista y que contó con el 86,74% de participación del censo electoral. De esta forma, Alfredo Gonçalves se ha convertido en primer teniente de alcalde y asumirá junto con la concejala socialista, Isabel Rodríguez, las áreas de Servicios Sociales, Desarrollo Local, Igualdad, Mayores, Dependencia, Sanidad, Consumo, Empleo y Deportes.

De trato afable y directo, Alfredo Gonçalves Ferreira, (Guía de Gran Canaria, 1974) se define como un “servidor público” y no como político. Licenciado en Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster en Comunicación y Protocolo, asegura haber dedicado parte de su vida a participar activamente en la actividad municipal de donde son sus orígenes.

Nieto de Ferreira, cabo de la policía local y bisnieto de Encarnación Bautista Miranda, cariñosamente conocida como “Chonita”, personaje insigne del municipio que en 1933 instala, según recoge el registro de altas de industrias del ayuntamiento, un taller de panadería con horno de planta fija, convirtiéndonos de esta forma en una de las primeras dulceras artesanales. Alfredo, sin lugar a dudas, procede de dos grandes linajes arraigados al municipio.

Su inclusión en la política se remonta al año 1991 en las juventudes del partido socialista, comenzando como militante de base y asumiendo cargos orgánicos y políticos a lo largo de estos últimos años. Director gerente del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y concejal electo desde junio de 2019, asume el cargo tras haber sido un destacado miembro del PSOE en Canarias con un objetivo claro: “Revitalizar la actividad municipal”. Vinculado desde la infancia a grupos sociales y deportivos, con tan solo 27 años fue presidente y cofundador del club deportivo Cenobio Valerón Baloncesto Guía, una iniciativa que nació con el fin de fomentar entre niños y jóvenes la práctica deportiva en un ambiente de rico en valores.

No puede evitar emocionarse al hablar de los muchos recuerdos y vivencias. Dice que Guía “le ha dado todo”, y pronto comenzará a gestionar muchas áreas que conoce a la perfección desde su juventud. Junto a él llega Isabel Rodríguez Fernández, autónoma y licenciada en económicas y ciencias empresariales por la universidad Complutense de Madrid. Emocionada, confiesa que su mayor pasión es la de ser madre de tres adolescentes.

Isabel aterrizó en la política en la anterior legislatura convirtiéndose en concejala electa hace año y medio. Fue criada bajo los ideales socialistas donde le inculcaron "los valores de la igualdad social y la defensa de lo público". Cuatro años como militante le han servido como trampolín para poder “trabajar por y para sus vecinos”, tal y como describe que será su función en el consistorio.

Gonçalves defiende que su "primer objetivos es revitalizar la actividad y la calidad de vida de los guienses (...) Conseguir equipamientos para los vecinos que ayuden a mantener el carácter residencial del municipio, fomentando tanto la actividad comercial, económica y social, imprescindibles para el desarrollo municipal". El concejal se "comprometerá" con los vecinos y comerciantes a poner en marcha unas "estrategias de calidad de vida", un conjunto de medidas consensuadas que tendrán por objetivo resolver los problemas que afectan a la región.

Pregunta. Usted ha sido muy criticado por la decisión que ha tomado a la hora de pactar con el grupo de gobierno, ¿cómo interpreta estas críticas?

Respuesta. Ha habido críticas en ambos sentidos, tanto buenas como malas. Hemos adoptado una postura de responsabilidad, consideramos que debemos luchar por el bien del municipio y esta decisión ha sido tomada con ese fin. Solo había una vía posible para poder sacar al municipio del atolladero en el que se encuentra y pensamos que lo mejor era apoyar al gobierno, una vez dentro, plasmaremos el programa y proyectos que queremos llevar a cabo.

A lo largo de estos días se ha especulado mucho, me han llegado rumores sobre alternativas que jamás tuve encima de la mesa, he sido claro con todos los que me han preguntado al respecto. Mi intención es ser transparente con la ciudadanía y luchar por el avance y el progreso del municipio, intentando en la medida de mis posibilidades ir dando pasos en firme hacia la mejora.

En democracia todas las críticas son respetables siempre que sean constructivas. A pesar, estamos contentos porque hemos contado con el apoyo de gran parte de la ciudadanía y de la asamblea local.

“Lo más importante es que cambie el clima de dialogo entre los grupos, que deje de ser 'los tuyos y los míos' y que todos nos dirijamos a un frente común, proponiendo ideas y fórmulas para sacar al municipio adelante”

P. ¿Por qué considera que esta es la mejor opción y no la moción de censura que se le propuso?

R. La moción de censura no era viable jurídicamente. Tuvimos varias reuniones con los diferentes grupos políticos y todos llegamos a la conclusión de que no había forma de presentar una moción tal y como habían acontecido los hechos. Llegados a este punto, consideramos que un pacto por el progreso y la estabilidad era lo idóneo. Para nosotros lo más importante es que cambie el clima de dialogo entre los grupos, que deje de ser “los tuyos y los míos” y que todos nos dirijamos a un frente común, proponiendo ideas y fórmulas para sacar al municipio adelante.

Se debe eliminar por completo el enfrentamiento y debemos empezar a hacer un acuerdo de colaboración entre todas las fuerzas, porque entiendo que lo que queremos es el bien común, que el municipio mejore y con ello la calidad de vida de sus habitantes y su felicidad, porque, en definitiva, la política trata de eso, de buscar la felicidad de todos los ciudadanos a través de las acciones que se realizan, o por lo menos es lo que nosotros pretendemos.

P. ¿Cómo plantea el trabajo en equipo con el grupo de gobierno actual?

R. En cualquier relación pueden existir fricciones, tenemos que ser generosos y saber que en muchos casos la opinión del otro puede completar la nuestra y viceversa, esa es la base del pacto. A través del conceso llegar a la mejor solución y que ninguna de las partes se sienta menospreciada. Esto es un juego de equilibrio en el que todos tenemos que ser importantes y ninguno imprescindible, con el objetivo de trabajar por el bien en común. Involucrar a la oposición se hace necesario y fundamental, que se sientan valorados y que sus propuestas cuenten. Debemos tratar de facilitar la vida a los ciudadanos sin tener en cuenta quién haya votado a quién.

P. ¿Considera que los gobiernos en coalición son positivos para la sociedad?

R. Creo que las políticas de pactos son la esencia de la democracia. Cada vez habrá más pactos al existir más alternativas políticas, y es que la política necesita justo eso, que se genere debate, consenso, dejando atrás los gobiernos de rodillo, los autoritarios y los que no evolucionan. Hay que empezar a ser generosos y poner por encima de las consideraciones personales lo que sea mejor para el municipio.

P. ¿Cuál es su principal objetivo en estos momentos en los que la actividad política municipal ha pasado por tantos vaivenes?

R. En primer lugar, en momentos de crisis se hace imprescindible ofrecer estabilidad a la política municipal, hemos dado este paso porque en nuestro proyecto la prioridad se centra en las personas, de ahí las áreas que hemos solicitado, las sociales. Considero que este pacto es beneficioso para todos y confiamos que a la larga salgamos satisfechos de la labor que vamos a realizar.

P. Durante el último pleno extraordinario Coalición Canaria presentó una propuesta para bajar el IBI, una petición que no fue aceptada ni por el PSOE ni por Juntos por Guía, ¿cuál fue el motivo para no acceder a dicha petición?

R. Nosotros no nos opusimos, se opone la ley. La propuesta no era legal. Consultamos con el interventor y nos informó que legalmente no era viable, por lo tanto, por responsabilidad no aprobamos una petición que no se podía realizar. Por eso, en ese mismo momento presentamos una transaccional, que consideramos que sí era lo oportuno para poder ayudar a los más necesitados, un plan complementario de ayudas sociales dirigido a las personas que acrediten que su poder adquisitivo ha ido en detrimento; aquellas que están en un ERTE, las que estén en paro de larga duración o las que reciban ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, una propuesta que no quisieron valorar y a la que tampoco dieron opción a que fuese votada.

Si realmente lo que buscas es el bien de los ciudadanos lo primero que tienes que hacer es valorar las opciones que tienes y presentar realidades. Convocar un pleno extraordinario para mostrar un eslogan que no va a llegar a ningún lado no es ni ético ni responsable, y culpar a los demás de tu propia irresponsabilidad debe tener consecuencias. Considero que esa política es de otra época, tenemos que empezar a dar pasos hacia la responsabilidad, de hecho, lo primero que hacemos cuando asumes el acta de concejal es garantizar la ley, pero al parecer eso no lo entiende todo el mundo Con el acta ya firmada, nuestra intención es sacar lo antes posible este tipo de ayudas.

P. La participación ciudadana se ha convertido en un imprescindible, ¿tienen algún plan previsto para hacer partícipe a la población de las medias que pretendan adoptar?

R. Somos firmes creyentes de la participación ciudadana. Es la máxima herramienta democrática que tiene el ayuntamiento par hacer partícipe a los vecinos de la política municipal. Tenemos que empezar a crear una herramienta de participación ciudadana para que entre todos construyamos el municipio que queremos, y decidir conjuntamente dónde queremos invertir el dinero. Considero que con las herramientas que existen a día de hoy es sencillo, solo se necesita tener la voluntad de que la ciudadanía aporte y participe.

P. Las cuentas del consistorio no pasan por su mejor momento, ¿hacia dónde quiere dirigir las inversiones?

R. Estamos en una época de vacas flacas, las inversiones que salgan del consistorio tienen que estar optimizadas, es necesario invertir el dinero en las necesidades principales, teniendo una visión global del municipio, complementando los servicios en los diferentes barrios y tratando de llegar a todos. Eficiencia, eficacia y rentabilidad social, ese es nuestro lema.

“Tenemos que crear planes para la mejora económica municipal contando con los empresarios, ayudar y facilitar la gestión a nuevas empresas que se quieran incorporar”

P. ¿Cómo pretende aumentar los ingresos en un municipio que se sostiene principalmente de los presupuestos generales de estado y de los impuestos?

R. Tenemos que crear planes para la mejora económica municipal contando con los empresarios, facilitando la creación de nuevas empresas que se quieran incorporar. Vivimos de las inversiones exteriores, se hace necesario la aportación externa para poder llevar a cabo todas las acciones que se pretenden además de generar empleo a través del tejido empresarial.

Llevo mucho tiempo en contacto con los empresarios y soy consciente de sus necesidades. Ahora el objetivo pasa por trazar un frente común y establecer un plan de acción.

P. Deporte es otra de las concejalías que ha asumido, teniendo en cuenta su bagaje en esa área, ¿cuáles son las mejoras que considera imprescindibles acometer?

R. Uno de los primeros proyectos que voy intentar hacer es tirar la grada de la piscina y empezar a crear en esa zona un verdadero edificio deportivo. Trabajé en el 2007 en la Sociedad Municipal de Deportes, y años antes, esa grada no tenía ningún uso, así que llevamos 18 años con un mamotreto inservible que lo único que hace es dar sombra y mal aspecto a un complejo que es de lo mejor que hay en la Isla.

En el barrio de La Atalaya también queremos cubrir el techo de la cancha para que se pueda usar de forma digna y segura. Una vez que evolucione la pandemia queremos dotar a todos los barrios de actividades dirigidas y dar uso a las instalaciones deportivas existentes. Hay que fomentar la práctica del deporte y la actividad física en toda la población por el bien de la salud, cuanto más se invierta en deporte menos habrá que hacerlo en sanidad.

P. ¿Cómo piensa reconducir la gestión económica de la Sociedad de Promoción y Desarrollo?

R. No será fácil, primero porque tenemos unas instalaciones que deberían estar gestionadas para no tener pérdidas y segundo porque son instalaciones que son muy costosas de mantener. Lo primero que tendremos que hacer es un análisis DAFO y cuando tengamos un diagnóstico ver lo que hay que cambiar y mejorar.

P. Teniendo en cuenta el momento crítico que atraviesa nuestro país, ¿cómo pretende fomentar el empleo en el municipio?

R. A través de vinculaciones con las diferentes administraciones. Tendremos que extrapolar proyectos ya existentes del Cabildo y aprovechar los de Europa, buscar la financiación de todas las administraciones para mejorar las condiciones de los empresarios, generar empleo y hacer de Guía de Gran Canaria una ciudad de oportunidades. Este tiene que ser un proyecto serio, concienzudo y viable para dejar atrás el parón empresarial y comercial y hacer que el municipio genere empelo y oportunidades.

P. Llegan momentos complicados para todas las familias españolas. En una situación de crisis como ésta, ¿cuál es el punto de partida referido a las ayudas sociales?

Ésta es una de las áreas de mayor importancia para nosotros, empezaremos haciendo un análisis de la situación. Tenemos previsto un plan de ayudas sociales dirigido a la población más vulnerable intentado abarcar lo máximo posible, haciendo que estas familias cuenten con nuestro apoyo en estos momentos. Colaboraremos con las ONG y la Iglesia, en estos momentos, debemos hacer un frente común para luchar contra el enemigo que es la pobreza.

P. Este verano los guieneses ha sufrido varias plagas de moscas y malos olores. ¿La concejalía de Sanidad que usted asume va a hacer algo al respecto?

R. El municipio se ha visto involucrado en varias plagas, la de moscas, de ratas y la de las palomas, las tres son un problema muy grave para la salud. Analizaremos con qué medios contamos para acabar con estas plagas y analizar cual es el foco. Pediremos colaboración a los agentes sociales y realizaremos un plan para ver cómo podemos llevar a cabo el control de las zonas deshabitadas y de las zonas agrícolas.

P. ¿Qué proyectos o actuaciones, a corto y a largo plazo, se prevén desde la concejalía de Igualdad?

R. El principal objetivo en esta área es conseguir la equidad entre los sexos. No concebimos un mundo sin igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos y esferas de la vida.

La política es una herramienta muy potente de cambio, y considero que las personas que nos dedicamos a la política lo hacemos con esa máxima, cambiar las cosas que se están haciendo mal. Por desgracia, la igualdad entre hombres y mujeres es aún una asignatura pendiente, por eso, una política adecuada que proteja a las víctimas de violencia de género y a sus hijos es necesaria, pero también lo es la educación y la formación. Como actuaciones más importantes quiero destacar en primer lugar la coeducación que tiene el objetivo de educar en valores de igualdad. Queremos establecer un plan de acción dirigido a niños, niñas y adolescentes desde educación infantil, primaria hasta secundaria, con la colaboración de las AMPAS y todo el profesorado interesado.

Y un consejo sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres. En él estarán representados las asociaciones de mujeres que trabajen a favor de la promoción de la igualdad, asociaciones o entidades culturales, artísticas, sociales, de salud, empleo, educación, justicia o vecinales que trabajen en esta línea, así como representantes del colectivo LGTBIQ.

P. El desarrollo local hace una contribución importante a la mejora económica de cada zona, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos. En un municipio prácticamente virgen en esta área, ¿por dónde considera que hay que empezar?

R. Lo primero que quiero hacer es sentarme con los empresarios y vecinos, valorar sus propuestas y lo antes posible empezar a ejecutar un plan de creación de eventos culturales, gastronómicos y sociales para que estas acciones empiecen a generar transito y vida social al municipio. Estoy seguro que entre todos crearemos la ciudad que necesitamos.