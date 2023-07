El PSOE vuelve a ganar las elecciones en Canarias, pero empata con el PP en escaños

En contra de lo que vaticinaban las encuestas y a pesar de que el Partido Popular (PP) ha experimentado un notable ascenso en las Islas, el PSOE ha vuelto a ser la fuerza más votada en Canarias. Con más del 90% escrutado, los socialistas superan en 30.000 sufragios a los conservadores, aunque empatan en número de escaños, seis para cada uno, doce de los quince del Archipiélago. Los otros tres representantes se los reparten Coalición Canaria (CC), Vox y Sumar.

Los socialistas no solo han resistido en Canarias, sino que han incrementado su representación, manteniendo los tres diputados por la provincia de Las Palmas y sumando otro, también hasta los tres, en Santa Cruz de Tenerife. Un escaño que no ha podido recuperar Alberto Rodríguez (ahora en Sumar, en 2019 en Unidas Podemos) después de perderlo en octubre de 2021 tras la sentencia judicial que lo condenó a un año y medio de cárcel por hechos ocurridos en enero de 2014.

El PSOE ya ganó las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Sin embargo, el PP canario, que en los comicios regionales quedó en tercera posición, no permitió que gobernara la lista más votada, como ha defendido de manera insistente su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, durante la campaña de las generales. Los conservadores han hecho presidente a Fernando Clavijo, líder de la segunda fuerza en las Islas, CC, con un pacto que también incluye a otros dos partidos de implantación insular (la Agrupación Herreña Independiente y la Agrupación Socialista Gomera) y que se ha estrenado con una reducción de impuestos para las grandes fortunas y un aumento en el número de altos cargos, también en contra de lo prometido durante la campaña electoral.

Por provincias, el PP ha obtenido tres en cada una, sumando un representante a los que obtuvo en noviembre de 2019. En Las Palmas se lo quita a la alianza Coalición Canaria-Nueva Canarias, que en estos comicios han concurrido por separado, sin que ninguno de ellos haya podido obtener representación por separado. Ese tercer diputado será Carlos Sánchez, que recientemente ha sido condenado a pagar más de 100.000 euros por incumplir un contrato de compraventa.

En Santa Cruz de Tenerife, el PP se aprovecha de la incomparecencia de Vox, que no se presentó en esta circunscripción por las graves desavenencias internas en los puestos de salida.

Sumar ha cosechado 97.758 votos en Canarias y una diputada por la provincia de Las Palmas (49.004 votos), pero no ha conseguido representante por la de Santa Cruz de Tenerife. Alberto Rodríguez (45.977 votos) se queda sin recuperar su escaño en el Congreso, después de haberlo perdido en 2021. Se trata de una causa por la que ha continuado peleando y que se encuentra aún a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional. Rodríguez consideraba que se había despojado de voz a los 64.163 canarios y canarias que votaron a Unidas Podemos en 2019 y durante la campaña electoral anunció que si conseguía ser reelegido diputado permanecería en su escaño 585 días (de los que fue despojado en la pasada legislatura) y en su lugar seguiría la número dos, Carmen Pestano.

La exconsejera de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana, sí ha logrado su escaño. Lo consigue después unas duras elecciones autonómicas en las que la confluencia electoral Unidas sí Podemos no consiguió representación parlamentaria. La otra coalición progresista, Drago Verdes Canarias, liderada por Alberto Rodríguez, también quedó sin representación en el Archipiélago. Esta campaña electoral las circunstancias volvían a unir a Santana y a Rodríguez en un mismo partido.

La división en el nacionalismo canario también ha supuesto que Coalición Canaria solo consiga una diputada por Santa Cruz de Tenerife, un representante menos que en las pasadas elecciones cuando concurrió con Nueva Canarias y obtuvo otro representante por la provincia de Las Palmas. Cristina Valido ha cosechado 67.829 votos (un 17% del total). En esta provincia, donde Vox finalmente no se presentó por disputas internas, el PP ha ganado, pero con el mismo número de escaños que el PSOE.

En la provincia de Las Palmas, Coalición Canaria se ha quedado con 29.683 votos (6,22%), muy lejos de las expectativas puestas sobre la candidata María Fernández. El partido de Fernando Clavijo concurrió a las generales en coalición con una serie de formaciones como Unidos por Gran Canaria.

Nueva Canarias, formación que ha sido decisiva en otras elecciones generales, finalmente no ha conseguido su escaño en el Congreso. El partido de Román Rodríguez concurría en solitario por primera vez, después de haberlo hecho en otras ocasiones con Coalición Canaria o con el PSOE. Este domingo ha logrado más de 42.000 votos, pero no los suficientes para obtener un escaño.

Por la provincia de Las Palmas (8):

Dolores Corujo (PSOE)

Luc André Diouf (PSOE)

Ada Santana (PSOE)

Jimena Delgado (PP)

Guillermo Mariscal (PP)

Carlos Sánchez (PP)

Noemí Santana (Sumar)

Alberto Rodríguez (Vox)

Juan Antonio Rojas (PP)

Asier Antona (PP)

Laura María Lima (PP)

Héctor Gómez (PSOE)

Alicia Álvarez (PSOE)

Sergio Matos (PSOE)

Cristina Valido (CC)

