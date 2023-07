El PSOE y el PP se disputan la primera plaza con el 77% escrutado

El PP gana las elecciones generales pero con un estrecho margen sobre el PSOE, con el 77% escrutado. Los populares obtienen 132 escaños mientras los socialistas tienen ahora mismo 126 diputados. Vox se mantiene en la tercera plaza con 33 y Sumar consigue 30 diputados.

Los resultados de este 23J confirman lo apuntado por las encuestas durante las últimas semanas y señalan el triunfo del PP, pero lo hace por ahora de manera muy ajustada. Pasa de los 89 diputados con los que dejó el partido Pablo Casado en 2019 a los 132 que consigue Feijóo.

El PSOE está en segundo puesto. Los socialistas obtienen 127 escaños, frente a los 120 que han tenido esta legislatura.

La pelea por el tercer puesto cae por ahora del lado de Vox. La extrema derecha cae, pero se mantiene como tercer partido más votado con 33 diputado, un descenso frente a los 52 que tenía ahora su grupo parlamentario.

Sumar se queda en cuarto lugar. Yolanda Díaz consigue 30 escaños, frente a los 38 que aglutinaban ahora los partidos que integran la plataforma.

Bildu se impone al PNV

Por debajo de los cuatro grandes partidos, la principal batalla se da entre Bildu y Sumar en Euskadi. La formación abertzale consigue imponerse y logra seis escaños, frente a los cinco del PNV.

Por su parte, ERC consigue siete diputados y empata con siete. La CUP por ahora se queda fuera, el BNG, UPN, Coalición Canaria Nueva Canaria entran con uno y por ahora, Teruel Existe se queda fuera del Congreso.

Nuestra voz es más necesaria que nunca

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.